Falha em sistema de Copenhague acusa turista dos EUA de permanência ilegal na zona Schengen

Uma falha no sistema de controle digital do Aeroporto de Copenhague (CPH) resultou em uma acusação indevida de permanência ilegal na zona Schengen para um cidadão dos Estados Unidos.
Durante o embarque para Nova York, o controle de passaportes indicou que o viajante havia ultrapassado o limite de 90 dias de estadia. Para o sistema, o passageiro teria permanecido na Europa ininterruptamente de dezembro a junho, ignorando as diversas viagens curtas realizadas no período.
O erro ocorreu porque, em saídas anteriores por diferentes países do bloco (como Amsterdã e Frankfurt), os agentes de fronteira não registraram a saída no sistema eletrônico. Sem a marcação de saída correspondente à entrada, a base de dados interpretou o período como uma única visita prolongada e irregular.
A situação foi resolvida apenas por meio dos carimbos físicos no passaporte. O oficial de imigração conferiu manualmente as datas de todas as viagens do último ano e atualizou o sistema, comprovando a legalidade da permanência.
Com a transição da Europa para o sistema de registro eletrônico (EES) e a eliminação progressiva dos carimbos, o viajante passa a depender inteiramente da precisão dos bancos de dados. Se um agente esquecer de registrar a saída, o passageiro pode ser classificado como infrator nas próximas viagens.
Enquanto os carimbos físicos continuarem sendo aplicados, eles servem como a única prova material de que o viajante deixou o território Schengen dentro do prazo legal em caso de falhas técnicas no sistema.
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