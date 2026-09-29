Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
AGU processa 17 plataformas de apostas e pede R$ 1 bilhão para custear tratamento no SUS
O cérebro muda aos 24 e aos 65 anos? O mapa genético do córtex pré-frontal
Troca de vaso: a relação entre volume de solo e a oxigenação das raízes
Lula sanciona lei que obriga hospitais privados a seguirem padrões de qualidade da Anvisa
Botas de cano alto com amarração: do detalhe utilitário à estrutura de corset
Aprender russo nunca foi tão urgente: o acesso a um programa internacional revela novas oportunidades
Aliança estratégica em Moçambique: a manobra financeira que força mudanças na estrutura da LAM
Revology Boss 302: performance de engenharia moderna em estrutura de réplica
Creme de mirtilo tipo fruit butter: redução longa garante textura de manteiga e 600 g de rendimento

Falha em sistema de Copenhague acusa turista dos EUA de permanência ilegal na zona Schengen

Sociedade » Incidentes

Uma falha no sistema de controle digital do Aeroporto de Copenhague (CPH) resultou em uma acusação indevida de permanência ilegal na zona Schengen para um cidadão dos Estados Unidos.

Прекращение выдачи визы
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Прекращение выдачи визы

Durante o embarque para Nova York, o controle de passaportes indicou que o viajante havia ultrapassado o limite de 90 dias de estadia. Para o sistema, o passageiro teria permanecido na Europa ininterruptamente de dezembro a junho, ignorando as diversas viagens curtas realizadas no período.

O erro ocorreu porque, em saídas anteriores por diferentes países do bloco (como Amsterdã e Frankfurt), os agentes de fronteira não registraram a saída no sistema eletrônico. Sem a marcação de saída correspondente à entrada, a base de dados interpretou o período como uma única visita prolongada e irregular.

A situação foi resolvida apenas por meio dos carimbos físicos no passaporte. O oficial de imigração conferiu manualmente as datas de todas as viagens do último ano e atualizou o sistema, comprovando a legalidade da permanência.

Com a transição da Europa para o sistema de registro eletrônico (EES) e a eliminação progressiva dos carimbos, o viajante passa a depender inteiramente da precisão dos bancos de dados. Se um agente esquecer de registrar a saída, o passageiro pode ser classificado como infrator nas próximas viagens.

Enquanto os carimbos físicos continuarem sendo aplicados, eles servem como a única prova material de que o viajante deixou o território Schengen dentro do prazo legal em caso de falhas técnicas no sistema.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Barn Jacket: da funcionalidade do campo ao contraste urbano
Mulher
Barn Jacket: da funcionalidade do campo ao contraste urbano
Alissosum: a escolha da variedade e a drenagem do solo definem a floração
Jardinagem
Alissosum: a escolha da variedade e a drenagem do solo definem a floração
Cozinha de Tula resgata receitas do século XIX para fornos modernos
Receitas e Culinária
Cozinha de Tula resgata receitas do século XIX para fornos modernos
Mais populares
Manchas nos vidros de box: como evitar a corrosão com limpeza apropriada

Evite manchas duras nos seus vidros de box e metais com truques de limpeza eficazes e evitar danos permanentes.

Manchas nos vidros de box: como evitar a corrosão com limpeza apropriada
Alfaiataria e camadas para o outono 2026: a estrutura cede ao conforto do tricô e texturas
Alfaiataria e camadas para o outono 2026: a estrutura cede ao conforto do tricô e texturas
BYD Seagull: O salto para o segmento A0 e o novo equilíbrio de espaço
Blush em pó volta a liderar pela previsibilidade que cremes não entregam
Seul em choque: confidencialidade rompida expôe prisioneiros e acirra tensões com Kiev Pravda.Ru Jornal 1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves
Redução de peso em 90 kg: Honda inova na arquitetura do CR-V
Brabus 800 Cabrio: a potência do V8 entre o luxo urbano e a rigidez off-road
Do tweed ao tricô: como o guarda-roupa intelectual britânico trocou o uniforme pela textura
Do tweed ao tricô: como o guarda-roupa intelectual britânico trocou o uniforme pela textura
últimos materiais
Falha em sistema de Copenhague acusa turista dos EUA de permanência ilegal na zona Schengen
AGU processa 17 plataformas de apostas e pede R$ 1 bilhão para custear tratamento no SUS
O cérebro muda aos 24 e aos 65 anos? O mapa genético do córtex pré-frontal
Troca de vaso: a relação entre volume de solo e a oxigenação das raízes
Lula sanciona lei que obriga hospitais privados a seguirem padrões de qualidade da Anvisa
Botas de cano alto com amarração: do detalhe utilitário à estrutura de corset
Aprender russo nunca foi tão urgente: o acesso a um programa internacional revela novas oportunidades
Aliança estratégica em Moçambique: a manobra financeira que força mudanças na estrutura da LAM
Revology Boss 302: performance de engenharia moderna em estrutura de réplica
Creme de mirtilo tipo fruit butter: redução longa garante textura de manteiga e 600 g de rendimento
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.