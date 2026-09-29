Ossos marcados chocam cientistas: caça sistemática de pinguins no sul argentino

Arqueólogos encontraram centenas de ossos de pinguins-reais enterrados na Ilha Estados, no arquipélago da Terra do Fogo. Parte dos fragmentos apresenta marcas nítidas de cortes, o que comprova fisicamente a caça sistemática dessas aves para a extração de gordura durante o século XIX. Embora existissem relatos escritos sobre a prática, eram inexistentes evidências materiais até agora.

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A exploração intensiva de mamíferos marinhos por europeus começou na segunda metade do século XVIII. A caça de focas e leões-marinhos para a obtenção de carne, peles e óleo reduziu drasticamente as populações desses animais até o século XIX. Com a queda da oferta e a manutenção da demanda por combustível e lubrificantes, os caçadores migraram para as aves coloniais. O pinguim-real, superado em tamanho apenas pelo pinguim-imperador, tornou-se o alvo principal nas ilhas subantárticas e na costa da Patagônia.

Um registro histórico detalha a escala dessa atividade: em 1869, o navegador argentino Luis Piedra Bueno contratou quatro trabalhadores na Ilha Estados. O diário de um deles revela que, em dez meses, o grupo abateu 4.930 pinguins adultos e 900 filhotes. O texto descreve o uso de cercados, clavas e caldeirões para a derretimento da gordura, com picos de abate de 400 aves em um único dia. Na época, a população da colônia era estimada em 20 mil indivíduos, sendo 13 mil deles pinguins-reais e de Magalhães.

A equipe de pesquisa liderada por María Paz Martinoli, do Centro Sul de Investigações Científicas, com a colaboração de especialistas da Argentina, Alemanha, Espanha e Estados Unidos, realizou prospecções na ilha em 2022. Apesar de não terem localizado postos ou vestígios de habitação humana, as escavações recuperaram quase mil ossos, dos quais 763 pertencem a pinguins-reais. O estudo foi publicado no Journal of Archaeological Science: Reports.