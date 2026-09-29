O segredo por trás da sociabilidade extrema das capivaras

As capivaras (Hydrochoerus hydrochaeris) conseguem conviver pacificamente com diversas espécies devido à alta sociabilidade e à ausência de comportamentos agressivos. Os maiores roedores do mundo interagem de forma positiva até com animais potencialmente perigosos ou predadores.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Капибара у воды

Na natureza, esses herbívoros vivem em grupos de 10 a 20 indivíduos. Essa necessidade constante de interação social se estende a outras espécies. Como não apresentam agressividade territorial, as capivaras frequentemente atraem a companhia de primatas, lontras e gatos.

O zoólogo Dmitry Melnikov explica que o temperamento tranquilo do animal faz com que outras espécies o vejam como um parceiro de convivência seguro e estável.

Há registros de vínculos profundos, nos quais capivaras assumem a função de "pais adotivos" de filhotes órfãos de outras espécies, como cervos, tartarugas, cães e gatos, evidenciando um forte instinto de cuidado.

Apesar do perfil pacífico, a manutenção desses animais exige a observância de necessidades biológicas rígidas. O acesso permanente a um corpo d'água e espaço amplo para movimentação são indispensáveis. O isolamento de seus semelhantes ou a permanência em recintos limitados podem causar estresse e alterações comportamentais.

O zootecnista Sergey Pakhomov ressalta que o bem-estar da capivara depende de um ambiente que simule seu habitat natural, com dieta herbívora adequada e possibilidade de nado.

O porte físico do animal também é um fator de risco, pois o tamanho pode causar ferimentos acidentais em pets menores. Além disso, a posse desses roedores exóticos está sujeita às legislações ambientais de cada região.