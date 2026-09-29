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O fim do combustível como sentença de morte para satélites

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A vida útil de satélites em órbita alta era ditada pelo estoque de propelente. Uma vez esgotado o combustível, o equipamento tornava-se detrito espacial, independentemente da integridade dos componentes eletrônicos ou sensores. A única alternativa era o lançamento de um novo hardware, com todos os custos e prazos inerentes.

спутник
Photo: commons.wikimedia.org by José Furtado, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
спутник

A superação desse limite técnico ocorreu com a operação do satélite-serviço Shijian-25. Em fevereiro de 2025, o veículo, lançado em janeiro para missões de manutenção e remoção de detritos, realizou a aproximação e acoplagem ao satélite BeiDou-2 G7, parte da rede de navegação chinesa.

A manobra consistiu na transferência de 142 kg de combustível. Dados publicados na International Journal of Aerospace Engineering e no Journal of Deep Space Exploration indicam que a carga injetada estende a operacionalidade do BeiDou-2 G7 em oito anos. O processo foi validado por modelos de aproximação iniciados em 31 de agosto, nos quais o Shijian-25 executou manobras de precisão durante dois dias para estabilizar a conexão.

Este evento marca a segunda operação de reabastecimento em órbita alta realizada pela China; a primeira ocorreu em julho de 2025, entre o Shijian-25 e o Shijian-21 em órbita geoestacionária.

Gargalos de infraestrutura e escala

A transição do protótipo para a operação sistemática enfrenta um gargalo material: a gestão de propelentes que exigem temperaturas extremas para permanecerem líquidos. Atualmente, a tecnologia de bombeamento limita a escala do serviço, impedindo a manutenção de estações interplanetárias pesadas.

A viabilidade do reabastecimento orbital altera a arquitetura de missões lunares. A capacidade de transferir combustível no espaço permite a transição de sistemas de uso único para transportes reutilizáveis, viabilizando a logística de suprimentos para bases na Lua e a permanência prolongada de sondas no espaço cislunar.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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