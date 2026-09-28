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Velocidade de 16 km/h no deserto: solpuga busca sombra e não perseguição

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Nas dunas e estepes, a aparência de certos animais costuma disparar pânico imediato. A solpuga, conhecida como aranha-camelo, é um desses casos: sua movimentação rápida sobre a areia costuma assustar quem cruza seu caminho. No entanto, as lendas sobre perseguições deliberadas a humanos e picadas letais ignoram a biologia real do animal.

Сольпуга в пустыне
Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сольпуга в пустыне

Anatomia e a função das quelíceras

Existem mais de 1.000 espécies de solpugas. Embora aparentem ser aranhas, são parentes distantes. Um adulto pode ter o corpo com até 7 centímetros, mas a envergadura das patas chega a 12 centímetros, ocupando o espaço de uma mão humana. O ponto mais marcante são as quelíceras — as mandíbulas massivas na parte frontal da cabeça.

Essas estruturas funcionam como pinças potentes, superando em tamanho o restante da cabeça. A força de compressão permite que o predador rompa exoesqueletos de insetos, penas de aves e até pequenos ossos de presas. Segundo o zoólogo Dmitry Melnikov, essas quelíceras servem exclusivamente para a trituração de alimentos e defesa, não possuindo glândulas para injeção de toxinas.

Dinâmica de locomoção e ambiente

A solpuga é um velocista. Em superfícies planas, ela atinge 16 km/h, superando a média de caminhada ou trote de um ser humano comum. Essa capacidade não é uma estratégia de caça a grandes mamíferos, mas uma adaptação ao ambiente árido.

Habitantes de desertos e estepes, essas criaturas precisam se deslocar rapidamente entre áreas de sombra para evitar a superaquecimento. O médico veterinário Maxim Lazarev explica que a velocidade é vital para a sobrevivência térmica: o animal deve minimizar o tempo de exposição ao sol escaldante.

Estratégia de caça e dieta

Em ambientes com escassos recursos, a solpuga tornou-se um predador oportunista. Ela não depende da visão para localizar presas, mas de cerdas sensoriais espalhadas pelo corpo que detectam vibrações mínimas no solo.

O cardápio é amplo e inclui:

  • Formigas e besouros;
  • Escorpiões;
  • Lagartos e pequenos roedores;
  • Filhotes de aves e carcaças.

O animal pode comer até que o abdômen fique excessivamente dilatado, prejudicando a locomoção. No período reprodutivo, observa-se um padrão de canibalismo sexual: em cerca de 40% dos casos, as fêmeas matam os machos para obter nutrientes antes de depositar entre 50 e 200 ovos.

O mito da agressividade contra humanos

A ideia de que a solpuga persegue pessoas é um erro de interpretação comportamental. A zoopsicóloga Elena Vorobyova esclarece que o animal é atraído pela mancha de sombra projetada pelo corpo humano. Em dias de calor extremo, a solpuga corre em direção à sombra para se proteger do sol, o que cria a ilusão de que ela está "caçando" o pedestre.

Quanto à toxicidade, a solpuga não possui glândulas de veneno. Uma picada pode romper a pele e danificar a unha, causando dor intensa devido à força mecânica das quelíceras, mas não há risco de envenenamento. Eventuais inflamações ocorrem por contaminação bacteriana comum a qualquer ferimento aberto.

Mito Fato Biológico
Possui veneno paralisante letal Ausência total de glândulas de veneno
Caça humanos por sangue Busca refúgio na sombra do humano
Não consegue romper a pele humana Força suficiente para perfurar dedos e unhas
Alimenta-se apenas de insetos secos Consome vertebrados, roedores e escorpiões

Guia de convivência e segurança

Em caso de picada: Lave a ferida com água e sabão, aplique um antisséptico e utilize um curativo limpo para evitar infecções externas.

Prevenção em acampamentos: Como as solpugas são atraídas por insetos que orbitam luzes, mantenha as telas da barraca fechadas. Verifique sapatos e roupas deixados ao relento, pois o animal busca locais escuros e frescos para se abrigar.

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Author`s name Petr Ermilin
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