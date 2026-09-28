Nova espécie de dinossauro herbívoro com garras massivas é descoberta na China

No nordeste da China, na formação Xixian, paleontólogos localizaram o esqueleto quase completo de uma nova espécie de dinossauro: o Kayrasaurus changliensis. O achado amplia o conhecimento sobre os terizinossauros, grupo que mescla características de terópodes carnívoros com hábitos herbívoros.

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Os terizinossauros são reconhecidos pelo pescoço longo, cabeça pequena e garras massivas em membros anteriores curtos. Em algumas espécies, essas garras ultrapassavam 90 centímetros. Apesar da morfologia intimidadora, esses animais alimentavam-se de plantas e viveram entre 100 e 65 milhões de anos atrás.

O K. changliensis apresenta dimensões superiores às de seus parentes próximos. O exemplar encontrado media cerca de 3,6 metros e pesava entre 110 e 270 quilos. Como o indivíduo era jovem e ainda estava em fase de crescimento, adultos da espécie poderiam atingir tamanhos maiores. Para referência, ele é 1,6 vez maior que o Beipiaosaurus inexpectus, que até então era considerado o maior terizinossauro da China.

A equipe de pesquisadores, composta por Chun-Chi Liao, William J. Frimut, Lindsay E. Zanno e Xing Xu, identificou particularidades na mandíbula. O animal apresentava um prognatismo mandibular acentuado e uma contagem incomum de dentes: 45 na mandíbula inferior e 32 na superior. Esse número supera a média de 40 dentes observada em outros representantes robustos do grupo. Também foram notadas aberturas ósseas — uma triangular na lateral da mandíbula inferior e outra maior na base da superior -, cuja função biológica ainda não foi determinada.

A estrutura corporal indica que o K. changliensis era menos ágil que seus parentes menores. Enquanto outros terizinossauros possuíam adaptações para a corrida, a anatomia desta espécie sugere uma especialização para a captura e mastigação de vegetação. A morfologia dos dentes e da mandíbula converge com a de clados herbívoros, descartando a possibilidade de dieta carnívora.