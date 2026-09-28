Navio Carnival Celebration deixa porto de Half Moon Cay às pressas devido a ondulações

O navio Carnival Celebration, com capacidade para mais de 5.300 passageiros, precisou deixar o porto de Half Moon Cay às pressas no dia 25 de setembro. Mesmo após atracar no novo píer RelaxAway, o capitão Vincenzo Alcaraz decidiu retirar a embarcação do local devido ao risco causado pela ondulação oceânica. Quando um navio desse porte oscila excessivamente junto ao cais, aumenta a probabilidade de danos ao casco ou ruptura das amarras.

Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Пассажирский теплоход преодолевает сильный шторм

O episódio serve como alerta para quem planeja cruzeiros no Caribe, especialmente sobre a volatilidade do roteiro. Mesmo sem a previsão de um furacão, a ondulação forte (swell) pode inviabilizar a permanência no porto. Setembro é um período de risco elevado na região devido a tempestades e ciclones tropicais.

É fundamental entender que o itinerário de um cruzeiro não é um contrato rígido, mas um plano. O capitão tem autoridade total para alterar a rota ou pular escalas por questões de segurança, sem necessidade de consulta aos passageiros.

Quanto às perdas financeiras, a diferença reside na forma de contratação: passeios reservados via operadora do cruzeiro, como a Carnival, têm o estorno automático na conta de bordo (Sail & Sign) em caso de cancelamento do porto. Já a recuperação de valores de excursões contratadas com terceiros é consideravelmente mais complexa.

Para quem prioriza o conforto de hotelaria 5 estrelas e não depende de um destino específico, a infraestrutura de navios da classe Excel, como o Celebration, compensa a perda da terra firme com atividades adicionais a bordo. No entanto, para quem tem como objetivo indispensável a visita a um ponto turístico exato, viajar no auge da temporada de tempestades torna-se uma aposta.

Após a saída emergencial, o Carnival Celebration seguiu viagem para Celebration Key, na ilha de Grand Bahama.