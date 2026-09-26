Bactérias na pele protegem espécies de rãs tropicais contra fungo letal

Rãs tropicais utilizam bactérias na pele como escudo contra o fungo Batrachochytrium dendrobatidis (Bd). O patógeno provoca a quitridiomicose, doença que danifica a pele, gera convulsões e leva à parada cardíaca. Segundo a Cornell University College of Veterinary Medicine, o fungo afeta mais de 1.300 espécies de anfíbios, sendo responsável pela extinção de 90 delas.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use гигантская лягушка в тропическом лесу

Biólogos da Universidade da Pensilvânia analisaram a sobrevivência de duas espécies — Haddadus binotatus e Ischnocnema henselii - para entender a influência do microbioma cutâneo. A equipe utilizou o sequenciamento de DNA para correlacionar a composição bacteriana com a saúde dos animais.

O estudo revelou níveis distintos de resistência. As rãs H. binotatus não desenvolveram a doença enquanto mantiveram o microbioma íntegro. Contudo, após a aplicação de antibióticos para suprimir as bactérias, os animais manifestaram sintomas da infecção. Já a espécie I. henselii mostrou-se vulnerável ao patógeno, independentemente da presença de bactérias na pele.

Para isolar o mecanismo de defesa, a pesquisadora Laura Shook cultivou cerca de 700 cepas bacterianas extraídas da pele dos anfíbios e as expôs ao fungo. Ao monitorar o crescimento do patógeno por uma semana, os cientistas mapearam quais bactérias específicas inibiam o fungo, identificando os microrganismos que garantem a sobrevivência da H. binotatus.

Os dados indicam que a proteção não depende da quantidade total ou da diversidade de bactérias, mas da função específica de certas cepas. O próximo passo da pesquisa é investigar como as rãs adquirem esses microrganismos no ambiente, a fim de determinar quais condições nos habitats tropicais devem ser preservadas para evitar a extinção de vertebrados.