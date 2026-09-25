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Por que corças buscam a proximidade de guardas florestais durante a migração na Rússia

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No norte da região de Priamurye, as corças iniciaram o deslocamento sazonal em direção ao oeste. O movimento, registrado por especialistas em postos de monitoramento, segue rotas tradicionais para evitar as condições severas do inverno. Um vídeo capturou o momento em que uma fêmea e seu filhote atravessaram o rio Nora e desembarcaram diretamente em um posto de guarda florestal.

Люди у костра в ночном лесу и дикие животные
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Люди у костра в ночном лесу и дикие животные

A migração para o oeste responde a uma necessidade biológica: a cobertura de neve nessas áreas é menor. Menos neve significa acesso facilitado ao alimento, reduzindo o risco de inanição dos rebanhos durante os meses mais frios.

A travessia de cursos d'água é o ponto mais crítico do trajeto. O esforço físico para vencer a correnteza deixa os ungulados vulneráveis. De acordo com o zoólogo Dmitry Melnikov, a escolha de desembarcar próximo a postos de guarda sugere que os animais evitam áreas onde predadores costumam aguardar presas exaustas na margem do rio. A presença de inspetores acaba criando um corredor de segurança, afastando caçadores ilegais e predadores.

Atualmente, equipes de proteção da fauna mantêm vigilância 24 horas nos rios. Além de coibir a caça ilegal, os guardas realizam a contagem da população. Nos primeiros dez dias de monitoramento em um dos pontos de controle, foram registrados 168 indivíduos.

Para o biólogo ecologista Arkady Kuznetsov, esses dados confirmam que os rebanhos mantêm a memória de rotas ancestrais. O registro numérico agora é essencial para avaliar a saúde da população antes do rigor do inverno.

A maior parte dos animais ainda não iniciou a travessia. A expectativa é que a intensidade do fluxo aumente nos próximos dias, impulsionada pela queda nas temperaturas, que acelera o deslocamento dos grupos.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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