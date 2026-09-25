Estudante de agronomia obtém CNH em Pará de Minas após adaptar veículo para condução com pés

No Brasil o estudante de agronomia Reiner Jesus Martins, de 20 anos, que nasceu sem os braços, emocionou as redes sociais ao conquistar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dirigindo um veículo adaptado utilizando os pés.

Photo: Own work by Basotxerri, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Парковка для инвалидов

Morador de Lavras, em Minas Gerais, ele realizou o exame em Pará de Minas, onde encontrou a estrutura necessária para a sua avaliação. Reiner passou por uma junta médica do Detran-MG, que determinou as adaptações automotivas obrigatórias para o seu caso.

O jovem relatou que o maior desafio foi encontrar uma autoescola que possuísse um carro adaptado à sua condição.

Ele admitiu que sentia receio antes de começar, mas a insegurança virou motivação logo na primeira aula. Ao receber o resultado positivo, desabafou: "Até chorei de emoção".

Reiner estuda na Universidade Federal de Lavras (UFLA), mora sozinho e já mantém uma rotina de total independência.

Desde a infância, recebeu forte incentivo familiar — principalmente da mãe — para realizar tarefas diárias como escrever, comer e escovar os dentes utilizando os pés. Ele também compartilha o seu dia a dia em vídeos no TikTok, acumulando milhões de visualizações e promovendo mensagens sobre inclusão e a capacidade das pessoas com deficiência.