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Mudanças climáticas favorecem surgimento de ursos híbridos no arquipélago de Kunashir

Sociedade » Curiosidades

No arquipélago de Kunashir, as autoridades do santuário natural "Kurilsky" identificaram a presença de ursos híbridos, resultado do cruzamento entre as espécies branca (polar) e parda. Atualmente, a ilha abriga cerca de cem animais, dos quais entre 5% e 8% são híbridos. Um desses exemplares foi avistado recentemente dentro do perímetro urbano de Yuzhno-Kurilsk.

Гибрид белого и бурого медведей
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Гибрид белого и бурого медведей

O fenômeno ocorre devido ao deslocamento dos habitats naturais provocado pelas mudanças climáticas. Enquanto os ursos pardos avançam em direção ao norte, os ursos polares migram para novas áreas, como a ilha de Kunashir, utilizando placas de gelo. Movimentos semelhantes já foram registrados no Taimyr e em regiões setentrionais do Território de Krasnoyarsk.

Biologicamente, a compatibilidade entre as duas espécies é alta, apesar das disparidades na dieta e no comportamento reprodutivo. Um caso análogo ocorre no Canadá, onde o cruzamento entre o urso grizzly e o polar deu origem aos chamados "pizzlies".

Embora a entrada de ursos polares nos domínios dos ursos pardos ainda seja um evento esporádico, o aquecimento global torna esses encontros mais frequentes. Especialistas projetam que, em 50 anos, a ocorrência de híbridos possa se tornar massiva.

O ecólogo e acadêmico Anatoly Kudaktin pontua que a sobreposição de habitats é monitorada desde o final da década de 1980. No momento, a principal barreira para a proliferação desses híbridos é a baixa frequência de encontros casuais na natureza, embora a viabilidade técnica da reprodução já tenha sido comprovada via inseminação artificial.

O resultado desses deslocos climáticos é a erosão das fronteiras geográficas entre as espécies do norte e do sul, gerando novas combinações genéticas em territórios que se estendem das Ilhas Curilas até o extremo norte da Rússia.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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