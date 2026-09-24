Brasil é o país mais atingido na América Latina segundo estudo sobre El Niño

O aquecimento anômalo das águas do Oceano Pacífico, fenômeno conhecido como Super El Niño, pode resultar em até 13,3 mil mortes no Brasil. O dado consta em relatório do Laboratório de Impacto Climático da Universidade de Chicago, divulgado nesta quarta-feira (23). No cenário global, a projeção é de 451 mil vítimas até fevereiro de 2027.

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O estudo indica que o Brasil será o país mais atingido na América Latina. A análise aponta que a incidência de dias com calor extremo deve quase dobrar até o início de 2027, com temperaturas ficando, no mínimo, 1,2<0xE2><0x80><0xAF>°C acima da média histórica. O período de maior risco concentra-se no verão, entre dezembro de 2026 e fevereiro de 2027.

As regiões Norte e Nordeste apresentam a maior vulnerabilidade. O levantamento detalha as estimativas por estado: Pará (2,3 mil mortes), Maranhão (1,3 mil), Amazonas (1,2 mil) e Bahia (1,2 mil). No ranking global de mortalidade estimada, o Brasil ocupa a quinta posição, precedido por Índia, Sudão, Indonésia e Nigéria.

A metodologia utilizada pelos pesquisadores baseou-se em dados prévios que correlacionam temperatura e mortalidade. O cálculo levou em conta variáveis como o clima local, a vulnerabilidade demográfica e a capacidade de adaptação de cada região. Os cientistas alertam que esses números podem subir caso o fenômeno se prolongue.

Para mitigar os riscos, o relatório sugere a implementação imediata de alertas de calor, a criação de centros de resfriamento e pontos de hidratação, além de proteção específica para trabalhadores expostos. Tamma Carleton, coautora do estudo e professora da Universidade da Califórnia, Berkeley, enfatiza que a situação atual serve como um indicativo do que se tornará a norma com o avanço das mudanças climáticas.

Em resposta ao cenário, o governo brasileiro mobiliza a Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), instalando bases com pessoal e equipamentos para atuar em emergências climáticas.