Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Banco Central do Brasil e BCE estudam integração do Pix com sistema de pagamentos europeu
Polícia Federal apoia ação do Gaeco contra esquema de R$ 370 milhões em São Paulo
Berlim desiste dos Jogos Olímpicos: por que a capital alemã não quis disputar a sede
Insurgentes decapitam dois homens em Muidumbe, província de Cabo Delgado
Helicóptero de Rick & Renner: dispositivo crítico foi localizado e agora aguarda exame minucioso
Investigação apura residência real de Depardieu após transferência
Zapatero surpreende com confissão sobre joias: presente real de 2007 gera novas suspeitas
Carneiro Arashan é vendido por um milhão de dólares no Quirguistão
Ngorongoro: Dez leões encontrados mortos por suspeita de envenenamento

Brasil é o país mais atingido na América Latina segundo estudo sobre El Niño

Sociedade » Incidentes

O aquecimento anômalo das águas do Oceano Pacífico, fenômeno conhecido como Super El Niño, pode resultar em até 13,3 mil mortes no Brasil. O dado consta em relatório do Laboratório de Impacto Climático da Universidade de Chicago, divulgado nesta quarta-feira (23). No cenário global, a projeção é de 451 mil vítimas até fevereiro de 2027.

Земля из космоса
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Земля из космоса

O estudo indica que o Brasil será o país mais atingido na América Latina. A análise aponta que a incidência de dias com calor extremo deve quase dobrar até o início de 2027, com temperaturas ficando, no mínimo, 1,2<0xE2><0x80><0xAF>°C acima da média histórica. O período de maior risco concentra-se no verão, entre dezembro de 2026 e fevereiro de 2027.

As regiões Norte e Nordeste apresentam a maior vulnerabilidade. O levantamento detalha as estimativas por estado: Pará (2,3 mil mortes), Maranhão (1,3 mil), Amazonas (1,2 mil) e Bahia (1,2 mil). No ranking global de mortalidade estimada, o Brasil ocupa a quinta posição, precedido por Índia, Sudão, Indonésia e Nigéria.

A metodologia utilizada pelos pesquisadores baseou-se em dados prévios que correlacionam temperatura e mortalidade. O cálculo levou em conta variáveis como o clima local, a vulnerabilidade demográfica e a capacidade de adaptação de cada região. Os cientistas alertam que esses números podem subir caso o fenômeno se prolongue.

Para mitigar os riscos, o relatório sugere a implementação imediata de alertas de calor, a criação de centros de resfriamento e pontos de hidratação, além de proteção específica para trabalhadores expostos. Tamma Carleton, coautora do estudo e professora da Universidade da Califórnia, Berkeley, enfatiza que a situação atual serve como um indicativo do que se tornará a norma com o avanço das mudanças climáticas.

Em resposta ao cenário, o governo brasileiro mobiliza a Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), instalando bases com pessoal e equipamentos para atuar em emergências climáticas.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Dmitriy Sokolov
Agora a ler
Novo Toyota Corolla 2025: formato fastback e o limite do híbrido
Carros
Novo Toyota Corolla 2025: formato fastback e o limite do híbrido
Voyah Dreamer 9: potência de 761 cv e o limite do raio de giro
Carros
Voyah Dreamer 9: potência de 761 cv e o limite do raio de giro
Gabinete da Deputada Federal Luciana Genro (RS)
Brasil
Gabinete da Deputada Federal Luciana Genro (RS)
Mais populares
Haval Dargo HEV: a eficiência do híbrido vs o ganho de massa

O modelo dispensa a rede elétrica para recarga, mas a inclusão do sistema híbrido eleva a massa do veículo para até 1.830 kg.

Haval Dargo HEV: a eficiência do híbrido vs o ganho de massa
Jeep Grand Cherokee 2028: Motor Hurricane 6 cilindros substitui o V8
Jeep Grand Cherokee 2028: Motor Hurricane 6 cilindros substitui o V8
Novo Toyota Corolla 2025: formato fastback e o limite do híbrido
Técnicas de coloração de baixa manutenção: entenda como prolongar a vida útil do seu loiro
Lula recusa adesão ao Escudo Americano e gera crise diplomática com governo Trump Pravda.Ru Jornal 1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves
Troque o logotipo pelo corte: a engenharia do guarda-roupa após os 45 anos
O fim do alongamento massivo: a nova silhueta das unhas
Volkswagen ID. Buzz completa volta ao mundo de 99,9 mil quilômetros e entra no Guinness
Volkswagen ID. Buzz completa volta ao mundo de 99,9 mil quilômetros e entra no Guinness
últimos materiais
Brasil é o país mais atingido na América Latina segundo estudo sobre El Niño
Banco Central do Brasil e BCE estudam integração do Pix com sistema de pagamentos europeu
Polícia Federal apoia ação do Gaeco contra esquema de R$ 370 milhões em São Paulo
Berlim desiste dos Jogos Olímpicos: por que a capital alemã não quis disputar a sede
Insurgentes decapitam dois homens em Muidumbe, província de Cabo Delgado
Helicóptero de Rick & Renner: dispositivo crítico foi localizado e agora aguarda exame minucioso
Investigação apura residência real de Depardieu após transferência
Zapatero surpreende com confissão sobre joias: presente real de 2007 gera novas suspeitas
Carneiro Arashan é vendido por um milhão de dólares no Quirguistão
Ngorongoro: Dez leões encontrados mortos por suspeita de envenenamento
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.