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Helicóptero de Rick & Renner: dispositivo crítico foi localizado e agora aguarda exame minucioso

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Investigadores descobriram a caixa-preta do helicóptero que transportava o cantor Rick Sollo, integrante da dupla Rick & Renner. O dispositivo foi recuperado do local do acidente em Urubici, Santa Catarina, e entregue a especialistas do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos.

"O dispositivo recuperado é um gravador de voz da cabine de comando, que grava conversas e sons dentro da cabine. O equipamento será transportado para um laboratório especializado em Brasília para decodificação e análise", informaram as autoridades de aviação.

Trabalhar com esses dados exige precisão meticulosa, pois as gravações da cabine de comando são frequentemente decisivas para a compreensão das ações da tripulação em uma situação crítica.

Especialistas já concluíram a fase inicial da investigação, que durou até 23 de outubro. Além de examinar os componentes eletrônicos, os peritos estão analisando as condições meteorológicas, as ações do piloto e o estado técnico dos componentes do helicóptero encontrados no local do acidente. As partes da aeronave que ainda não foram reclamadas foram entregues à polícia, e o proprietário agora é responsável pela limpeza da área.

A tragédia ocorreu no início desta semana, quando o helicóptero fazia o trajeto de Porto Belo para São Joaquim. O contato com a tripulação foi perdido na segunda-feira (21), e no dia seguinte, as equipes de busca encontraram os destroços em uma área florestal remota. Cinco pessoas morreram no acidente.

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Author`s name Petr Ermilin
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