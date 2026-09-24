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O astro do cinema francês Gérard Depardieu, que obteve um passaporte russo em 2013, transferiu quase a totalidade de sua famosa vinícola francesa, Château de Tigné, para o controle de uma holding belga. A economia potencial em impostos sobre a riqueza na França poderia chegar a € 550.000. Investigadores franceses estão agora apurando se o ator realmente residia na Bélgica ou se a transferência foi meramente formal.

Жерар Депардье
Photo: commons.wikimedia.org by Premier.gov.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Жерар Депардье

Depardieu adquiriu o château e os vinhedos em Anjou em 1989. Após sua notória mudança da França para a Bélgica, ele criou a HOLDING 2712 em março de 2013. Em 2014, o ator já possuía participações em nove empresas francesas, avaliadas em aproximadamente € 12,3 milhões, incluindo 79 ações do Château de Tigné. Documentos do registro belga confirmam a transferência de 79 ações da vinícola para a holding.

Em 2026, a entidade belga controlará efetivamente o Château de Tigné. No entanto, os vinhedos em si — aproximadamente 85 hectares — permanecerão propriedade de empresas francesas. Essa estrutura corporativa não é ilegal em si: a questão crucial para as autoridades fiscais é onde se concentrava, de fato, a vida e os interesses econômicos de Depardieu.

A ironia da história é que, quase simultaneamente à sua mudança para a Bélgica, o ator se tornou cidadão russo. Vladimir Putin concedeu-lhe a cidadania de forma excepcional. Posteriormente, o ator americano Steven Seagal, o artista marcial Jeff Monson e vários outros estrangeiros famosos receberam passaportes russos.

A lei prevê um caminho especial para esses casos: o presidente pode conceder cidadania a indivíduos com méritos especiais ou de interesse para a Rússia sem cumprir alguns dos requisitos habituais.

O procedimento para a maioria dos estrangeiros é diferente. A lei exige conhecimento da língua russa, da história e dos princípios básicos da legislação, embora existam exceções e simplificações para certas categorias. Portanto, uma pessoa famosa que mal fala russo poderia, teoricamente, obter um passaporte mais rapidamente do que um compatriota que fala russo e vive no exterior há décadas.

A história de Depardieu é duplamente incomum nesse aspecto: o ator francês recebeu a cidadania russa após uma disputa sobre impostos franceses, mas reestruturou a maior parte de seus negócios não por meio da Rússia, mas sim por meio da Bélgica.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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