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Carneiro Arashan é vendido por um milhão de dólares no Quirguistão

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Um carneiro reprodutor da raça Arashan foi vendido por US$ 1 milhão no Quirguistão: por que animais de criação podem valer uma fortuna

Величественный баран с большими изогнутыми рогами на фоне горного
Photo: www.freepik.com is licensed under Public domain
Величественный баран с большими изогнутыми рогами на фоне горного

No Quirguistão, um carneiro reprodutor da raça Arashan foi vendido por US$ 1 milhão. Segundo a mídia local, o comprador foi um criador do Cazaquistão. À primeira vista, o preço parece completamente inacreditável: como um animal de fazenda pode custar um milhão de dólares e qual o lucro esperado pelo novo proprietário?

O segredo não está no valor da carne, mas na genética e na futura prole.

O animal vendido descende de Frankel, um carneiro famoso entre os criadores de ovelhas da Ásia Central. Em 2023, o próprio Frankel foi vendido ao Cazaquistão por US$ 150.000. Ele se tornou um dos reprodutores mais famosos da jovem raça Arashan do Quirguistão.

A raça foi oficialmente registrada no Quirguistão em 2021, embora o trabalho de criação já estivesse em andamento há décadas. Os Arashans são ovelhas grandes, de carne e gordura, adaptadas a pastagens de altitude e condições de estepe.

O valor de um reprodutor é determinado pelo seu peso, taxa de crescimento, conformação, desenvolvimento muscular, resistência e, principalmente, pela capacidade de transmitir essas qualidades à sua descendência.

Se seus cordeiros forem consistentemente grandes, ganharem peso rapidamente, tiverem boa produção de carne e forem adequados para reprodução, o valor do reprodutor e de toda a sua linhagem genética aumenta.

É aqui que entra a lógica econômica de uma compra de um milhão de dólares.

Um único reprodutor valioso pode produzir um grande número de descendentes. Seus filhos e filhas podem ser vendidos como animais reprodutores, os melhores podem ser usados ​​novamente para reprodução, e o material genético de reprodutores particularmente valiosos pode ser disseminado utilizando tecnologias reprodutivas modernas.

Em essência, o comprador não está adquirindo um único reprodutor, mas o direito de desenvolver e comercializar uma valiosa linhagem genética.

Ao mesmo tempo, US$ 1 milhão é um preço excepcional para o mercado, portanto, deve ser visto como o valor de um reprodutor único, e não como um parâmetro para a raça como um todo.

No mesmo festival, outro representante dessa linhagem, Don Frankel, foi apresentado e avaliado em US$ 5 milhões. No entanto, tratava-se de uma avaliação, não de um preço de venda.

Assim, um reprodutor caro é uma espécie de investimento genético. Se sua descendência realmente melhorar as características do rebanho, o custo do investimento é diluído em dezenas e centenas de animais futuros. É por isso que alguns quilos de carne praticamente não influenciam o preço do próprio reprodutor.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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