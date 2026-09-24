Ngorongoro: Dez leões encontrados mortos por suspeita de envenenamento

Dez leões foram encontrados mortos na Área de Conservação de Ngorongoro, na Tanzânia, uma das áreas naturais mais famosas da África. Uma investigação preliminar aponta para envenenamento. A tragédia destacou mais uma vez um problema crescente na África Oriental: pessoas, animais domésticos e animais selvagens forçados a compartilhar o mesmo território.

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Os leões mortos foram descobertos em 18 de setembro na área de Ndutu. A Autoridade da Área de Conservação de Ngorongoro informou que os animais provavelmente morreram após ingerir veneno. Uma investigação foi iniciada para determinar a causa exata da morte e identificar os responsáveis.

Ngorongoro é um Patrimônio Mundial da UNESCO e é considerado um dos complexos naturais mais singulares da África. Abriga aproximadamente 25.000 grandes animais selvagens, incluindo leões, elefantes, búfalos, leopardos e o rinoceronte-negro, espécie ameaçada de extinção. A população de leões aqui é uma das maiores do mundo.

Mas Ngorongoro é único porque as pessoas vivem ao lado de animais selvagens. Os Maasai, um povo seminômade, tradicionalmente pastoreiam seu gado aqui, e os leões podem atacar vacas, cabras e ovelhas.

O conflito entre pastores e predadores é considerado uma das ameaças mais sérias aos leões africanos. Às vezes, depois que um predador ataca um rebanho, as pessoas deixam carcaças de animais envenenadas. O veneno pode matar não apenas leões, mas também hienas, chacais, abutres e outros animais necrófagos. Ao mesmo tempo, as autoridades ainda não confirmaram que moradores locais envenenaram os dez leões em Ngorongoro: nem os autores nem o motivo foram oficialmente estabelecidos.

As pessoas estão crescendo, o espaço está diminuindo

Nas últimas décadas, a população de Ngorongoro cresceu drasticamente. De acordo com as autoridades da Tanzânia, enquanto cerca de 8.000 pessoas viviam aqui em 1959, agora esse número ultrapassa 100.000. O governo acredita que o aumento da população humana e do número de animais de criação está aumentando a pressão sobre a área protegida. Desde 2022, as autoridades vêm implementando um programa de reassentamento, que desencadeou intensos conflitos com as comunidades locais e acusações de violações dos direitos humanos.

Assim, a disputa não se resume mais à proteção animal. O governo está tentando simultaneamente preservar um ecossistema único e determinar se dezenas de milhares de pessoas podem continuar a viver dentro da área protegida.\

O envenenamento se torna uma nova ameaça

As mortes dos leões ocorrem em meio a outras mortes em massa de animais na região. Desde o início do verão, pelo menos 20 elefantes morreram no ecossistema de Amboseli, no Quênia, país vizinho. Suspeita-se também do uso de pesticidas agrícolas em suas mortes, embora não tenha sido possível determinar se o envenenamento foi intencional em todos os casos.

As consequências de tais incidentes para a natureza podem ser muito mais graves do que a morte de alguns animais individuais. Uma única carcaça envenenada pode dizimar toda uma cadeia alimentar de predadores e necrófagos.

Os leões africanos já são classificados como vulneráveis ​​pela União Internacional para a Conservação da Natureza e seu número está diminuindo. As principais causas incluem a perda de habitat, a diminuição das presas e o conflito com os humanos.

A história de Ngorongoro destaca o paradoxo central da conservação moderna: criar uma reserva não é suficiente. Enquanto pessoas, animais domésticos e grandes carnívoros forem forçados a competir pelo mesmo território, a fronteira entre a conservação da natureza e a proteção dos interesses humanos se tornará cada vez mais controversa.