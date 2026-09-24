Jovens de 30 anos surpreendem: IA impulsiona fortunas bilionárias em ritmo acelerado

A inteligência artificial não está apenas mudando o mercado de trabalho, mas também criando uma nova geração de super-ricos. A lista Forbes 400 de 2026 apresenta dez bilionários com menos de 40 anos, um aumento em relação aos apenas quatro do ano anterior. A maioria não herdou suas fortunas: sete dos dez enriqueceram graças ao boom da IA.

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O bilionário mais jovem da lista é Stephen Hao, de 30 anos, cofundador e CTO da Cognition. Seu patrimônio líquido é estimado em US$ 5,8 bilhões. A empresa cria programas de IA capazes de escrever e corrigir código e é avaliada por investidores em aproximadamente US$ 48 bilhões.

Os jovens super-ricos também incluem fundadores e CEOs de empresas de IA. Os cofundadores da Anthropic, Tom Brown e Daniela Amodei, de 39 anos, têm um patrimônio líquido de aproximadamente US$ 15,5 bilhões cada.

Mas a riqueza tradicional não desapareceu. O jovem mais rico da lista é Lucas Walton, de 39 anos, herdeiro da família fundadora do Walmart. Seu patrimônio líquido é estimado em US$ 44,4 bilhões.

O ranking revela uma mudança significativa na estrutura da riqueza americana. Enquanto o caminho para uma fortuna multibilionária antes muitas vezes levava décadas ou começava com herança, o boom da IA ​​permitiu que fundadores de startups de tecnologia entrassem na elite financeira aos 30 e 40 anos.

No entanto, uma parcela significativa desses bilhões está na forma de participações em empresas. Portanto, a fortuna de jovens empreendedores de tecnologia pode declinar tão rapidamente quanto se as avaliações das startups de IA caírem.