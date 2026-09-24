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Volkswagen ID. Buzz completa volta ao mundo de 99,9 mil quilômetros e entra no Guinness

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Um Volkswagen ID. Buzz Pro de chassis longo completou uma volta ao mundo, percorrendo 99,9 mil quilômetros em 445 dias. O trajeto, que atravessou 92 países e terminou em Hanôver, rendeu ao condutor Rainer Zitlow um certificado do Guinness World Records. O dado técnico mais relevante da jornada foi a ausência de intervenções mecânicas ou reparos durante todo o percurso.

Volkswagen ID.Buzz
Photo: Wikipedia by Mr.choppers, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Volkswagen ID.Buzz

Degradação da bateria e rede de recarga

Após a chegada, técnicos da TUV Nord mediram a capacidade residual da bateria de 86 kWh. O resultado indicou a retenção de 95,75% da carga original. Para completar a rota, o veículo realizou cerca de 300 paradas para recarga e 16 travessias marítimas em balsas.

A experiência de estrada revelou contrastes severos na infraestrutura elétrica. Enquanto Zâmbia e Tanzânia apresentam escassez de pontos de energia, a Arábia Saudita expandiu sua rede rapidamente nos últimos três anos. A China mantém a maior densidade de carregadores, enquanto na América do Sul, Brasil e Chile se destacam pelo avanço na disponibilidade de recarga.

Especificações do modelo

O veículo utilizado foi a versão Pro de série. O modelo entrega autonomia de 480 km no ciclo WLTP e suporta picos de carregamento de 200 kW, o que permite elevar a bateria de 10% a 80% em 30 minutos.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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Luciana Genro
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