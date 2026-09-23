Estudo no European Heart Journal revela ligação entre conservantes e hipertensão

Conservantes alimentares comuns em produtos industrializados estão associados ao aumento do risco de hipertensão e patologias do sistema circulatório. A conclusão é de um estudo publicado no European Heart Journal.

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Consumo e estatísticas

A pesquisa acompanhou mais de 112 mil voluntários por um período de sete a oito anos. Os participantes registraram a composição diária de alimentos e bebidas, enquanto os pesquisadores monitoravam a ocorrência de ataques cardíacos, angina e riscos de acidente vascular cerebral (AVC).

Os dados revelam que 99,5% dos observados consumiram ao menos uma substância conservante industrial nos primeiros dois anos de monitoramento. O estudo apontou que o grupo com maior ingestão de conservantes não antioxidantes apresentou uma probabilidade 29% maior de desenvolver hipertensão crônica em comparação a quem consumia alimentos menos processados.

"A presença constante de compostos químicos nos alimentos pode interferir nos mecanismos naturais de contração e dilatação dos vasos, criando condições para o aumento crônico da pressão", explicou ao Pravda. Ru o cardiologista Valeriy Klimov.

Conservantes antioxidantes, usados para evitar que óleos, salgadinhos e molhos fiquem rançosos, também mostraram impacto: quem consumia mais essas substâncias teve um aumento de 22% no risco de pressão arterial elevada.

Substâncias com maior impacto na pressão

Dos 17 compostos analisados, oito foram identificados como os que mais afetam o tônus arterial e o metabolismo:

Sorbato de potássio (E202): presente em ketchup, maionese, mostarda e molhos de salada.

presente em ketchup, maionese, mostarda e molhos de salada. Metabissulfito de potássio (E224): encontrado em vinhos, cervejas, sucos de caixa, xaropes, batatas fritas, marinadas e frutas secas.

encontrado em vinhos, cervejas, sucos de caixa, xaropes, batatas fritas, marinadas e frutas secas. Nitrito de sódio (E250): utilizado em salsichas, presuntos, patês e embutidos.

utilizado em salsichas, presuntos, patês e embutidos. Ácido ascórbico (E300): antioxidante sintético em sucos, panificação e congelados.

antioxidante sintético em sucos, panificação e congelados. Ascorbato de sódio (E301): variante do ácido ascórbico usada em carnes e alimentos infantis.

variante do ácido ascórbico usada em carnes e alimentos infantis. Eritorbato de sódio (E316): substituto do ácido ascórbico para evitar a deterioração de matérias-primas.

substituto do ácido ascórbico para evitar a deterioração de matérias-primas. Ácido cítrico (E330): regulador de acidez em doces, queijos e semi-prontos.

regulador de acidez em doces, queijos e semi-prontos. Extrato de alecrim (E392): evita a oxidação de gorduras em barras de proteína e semi-prontos cárneos.

"Muitos consumidores consideram molhos prontos, barras de fitness ou embutidos seguros, mas o volume de conservantes neles contidos altera a bioquímica do sangue e sobrecarrega os sistemas de desintoxicação", afirmou o nutricionista Aleksey Dorofeev ao Pravda. Ru.

O excesso de ácido ascórbico (E300) correlacionou-se não apenas com a subida da pressão arterial, mas também com a maior frequência de patologias cardiovasculares gerais.

Mecanismos de ação

A ameaça reside na capacidade de acúmulo dessas substâncias. Quando a ingestão supera a capacidade de neutralização do organismo, podem ocorrer danos a estruturas celulares. Além disso, os conservantes podem afetar as funções do pâncreas e a microbiota intestinal, que influencia a elasticidade das artérias e o status imunológico.

Os autores ressaltam que o estudo é observacional. Isso significa que foi identificada uma associação estatística, e não uma relação de causa e efeito absoluta.

"O desequilíbrio dos microrganismos intestinais causado por doses constantes de aditivos antibacterianos reflete no tônus dos capilares e em processos inflamatórios sistêmicos", destacou o gastroenterologista Sergey Danilov.

Categoria de Conservante Impacto no Sistema Cardiovascular Não antioxidantes (nitritos, sorbatos, sulfitos) Aumento de 29% no risco de hipertensão no consumo máximo. Antioxidantes (derivados do ácido ascórbico, extrato de alecrim) Aumento de 22% na probabilidade de pressão alta e risco de patologias cardiovasculares.

Perguntas frequentes

Os conservantes garantem o surgimento de doenças cardíacas?

Não. O estudo é observacional e registrou correlações estatísticas e aumento de riscos, mas não prova que os aditivos sejam a única causa direta da patologia.

Por que o ácido ascórbico sintético (E300) é prejudicial?

Na forma sintética de produtos industrializados, ele não possui os flavonoides naturais e é absorvido de forma diferente dos frutos frescos. O excesso em alimentos ultraprocessados correlaciona-se com a subida da pressão.

Como a química alimentar afeta o sistema circulatório?

As substâncias podem sobrecarregar sistemas de defesa, danificar células da parede vascular, prejudicar o pâncreas e suprimir a flora intestinal benéfica.

Onde a concentração desses aditivos é maior?

Principalmente em embutidos, semi-prontos cárneos, molhos industriais (maionese, ketchup), refrigerantes, sucos de caixa, panificação industrial e frutas secas processadas com sulfitos.