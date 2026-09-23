Conservantes alimentares comuns em produtos industrializados estão associados ao aumento do risco de hipertensão e patologias do sistema circulatório. A conclusão é de um estudo publicado no European Heart Journal.
A pesquisa acompanhou mais de 112 mil voluntários por um período de sete a oito anos. Os participantes registraram a composição diária de alimentos e bebidas, enquanto os pesquisadores monitoravam a ocorrência de ataques cardíacos, angina e riscos de acidente vascular cerebral (AVC).
Os dados revelam que 99,5% dos observados consumiram ao menos uma substância conservante industrial nos primeiros dois anos de monitoramento. O estudo apontou que o grupo com maior ingestão de conservantes não antioxidantes apresentou uma probabilidade 29% maior de desenvolver hipertensão crônica em comparação a quem consumia alimentos menos processados.
"A presença constante de compostos químicos nos alimentos pode interferir nos mecanismos naturais de contração e dilatação dos vasos, criando condições para o aumento crônico da pressão", explicou ao Pravda. Ru o cardiologista Valeriy Klimov.
Conservantes antioxidantes, usados para evitar que óleos, salgadinhos e molhos fiquem rançosos, também mostraram impacto: quem consumia mais essas substâncias teve um aumento de 22% no risco de pressão arterial elevada.
Dos 17 compostos analisados, oito foram identificados como os que mais afetam o tônus arterial e o metabolismo:
"Muitos consumidores consideram molhos prontos, barras de fitness ou embutidos seguros, mas o volume de conservantes neles contidos altera a bioquímica do sangue e sobrecarrega os sistemas de desintoxicação", afirmou o nutricionista Aleksey Dorofeev ao Pravda. Ru.
O excesso de ácido ascórbico (E300) correlacionou-se não apenas com a subida da pressão arterial, mas também com a maior frequência de patologias cardiovasculares gerais.
A ameaça reside na capacidade de acúmulo dessas substâncias. Quando a ingestão supera a capacidade de neutralização do organismo, podem ocorrer danos a estruturas celulares. Além disso, os conservantes podem afetar as funções do pâncreas e a microbiota intestinal, que influencia a elasticidade das artérias e o status imunológico.
Os autores ressaltam que o estudo é observacional. Isso significa que foi identificada uma associação estatística, e não uma relação de causa e efeito absoluta.
"O desequilíbrio dos microrganismos intestinais causado por doses constantes de aditivos antibacterianos reflete no tônus dos capilares e em processos inflamatórios sistêmicos", destacou o gastroenterologista Sergey Danilov.
|Categoria de Conservante
|Impacto no Sistema Cardiovascular
|Não antioxidantes (nitritos, sorbatos, sulfitos)
|Aumento de 29% no risco de hipertensão no consumo máximo.
|Antioxidantes (derivados do ácido ascórbico, extrato de alecrim)
|Aumento de 22% na probabilidade de pressão alta e risco de patologias cardiovasculares.
Os conservantes garantem o surgimento de doenças cardíacas?
Não. O estudo é observacional e registrou correlações estatísticas e aumento de riscos, mas não prova que os aditivos sejam a única causa direta da patologia.
Por que o ácido ascórbico sintético (E300) é prejudicial?
Na forma sintética de produtos industrializados, ele não possui os flavonoides naturais e é absorvido de forma diferente dos frutos frescos. O excesso em alimentos ultraprocessados correlaciona-se com a subida da pressão.
Como a química alimentar afeta o sistema circulatório?
As substâncias podem sobrecarregar sistemas de defesa, danificar células da parede vascular, prejudicar o pâncreas e suprimir a flora intestinal benéfica.
Onde a concentração desses aditivos é maior?
Principalmente em embutidos, semi-prontos cárneos, molhos industriais (maionese, ketchup), refrigerantes, sucos de caixa, panificação industrial e frutas secas processadas com sulfitos.
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