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Estruturas de sílex no fundo do mar: o que a 'Church Rock' revela sobre a queda de Shipden

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Mergulhadores voluntários localizaram vestígios da cidade medieval de Shipden, na costa norte de Norfolk. O levantamento subaquático identificou cerca de 25 estruturas artificiais, com destaque para construções feitas de sílex.

Древнеримский пол
Photo: Arkeonews by Edoardo Ruspantini, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Engenharia contra o mar

A maioria dos achados consiste em caixões — blocos maciços de pedra ou madeira. Na arquitetura medieval, essas peças serviam como fundações ou barreiras para erguer edificações em áreas inundadas. A presença desses elementos evidencia que a população tentou, fisicamente, conter o avanço do Mar do Norte.

Shipden era um assentamento próspero que submergiu completamente no século XIV. Por muito tempo, a única evidência material era a "Church Rock", uma formação rochosa que o folclore local atribuía à torre sobrevivente da Igreja de São Pedro.

O limite entre o mito e a rocha

Os novos dados alteram a interpretação da Church Rock. A lenda sustentava que a rocha eram ruínas do templo, mas os fatos apontam outro caminho. Em 1888, o vapor Victoria encalhou no recife; posteriormente, tanto a embarcação quanto a rocha foram detonadas para liberar a navegação.

As evidências atuais indicam que o objeto era parte de um sistema de proteção costeira, e não um edifício religioso. Os artefatos resgatam a história de Shipden do campo das lendas para a análise da engenharia hidráulica, confirmando que a cidade lutou contra a erosão com infraestrutura, não apenas com fé.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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