Tensão nas sedes da Renamo: UIR assume controlo em Quelimane e Zambézia

A Unidade de Intervenção Rápida (UIR) da Polícia da República de Moçambique assumiu o controlo das delegações política da Renamo em Quelimane e da província da Zambézia. A operação de ocupação ocorreu no sábado passado, mas os motivos da intervenção ainda não foram esclarecidos.

Photo: wikimedia by Alf van Beem, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ мотобат

Os edifícios estavam trancados por um grupo que contesta a liderança de Ossufo Momade desde o início do ano passado. No momento da chegada da polícia antimotim, os dissidentes encontravam-se nos locais, tendo abandonado as instalações após a montagem de guaritas pela UIR. No entanto, o grupo regressou aos edifícios nesta segunda-feira.

Silêncio institucional

Não há informações sobre quem solicitou a presença da UIR para garantir a segurança dos locais. Nem a polícia nem a direção da Renamo, liderada por Ossufo Momade, emitiram declarações sobre o assunto.

Antecedentes

Este episódio repete a dinâmica ocorrida em maio de 2025, quando a UIR invadiu a Sede Nacional e o Gabinete de Ossufo Momade, em Maputo. Naquela ocasião, a operação visou expulsar antigos guerrilheiros da Renamo que protestavam contra a atual liderança do partido.