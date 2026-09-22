A Sibéria está soltando gases demais: o ciclo que pode travar metas globais

O solo do Transural e da Sibéria retém reservas de metano que, se liberadas, podem anular as metas globais de contenção do aquecimento. Nas latitudes árticas, a temperatura sobe quatro vezes mais rápido que a média mundial, transformando o permafrost — antes um depósito estável de carbono — em uma fonte ativa de gases de efeito estufa. Dados publicados na revista Science indicam que a região tornou-se o epicentro de anomalias climáticas, com as emissões de metano dobrando desde 2010.

Photo: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved Заполярье, природа Севера

A termodinâmica do permafrost

As camadas congeladas do Norte armazenam o dobro do carbono presente atualmente na atmosfera terrestre. Enquanto o solo permanece sólido, a matéria orgânica fica inerte; porém, a subida da temperatura ativa bactérias que decompõem resíduos antigos de plantas e animais, liberando metano e dióxido de carbono. Esse fluxo cria um ciclo de retroalimentação: a maior concentração de gases intensifica o calor, que por sua vez acelera o degelo.

A Sibéria concentra quase metade do permafrost do Hemisfério Norte, tornando-se o ponto de maior vulnerabilidade do sistema. Monitoramentos via satélite revelam um crescimento anual de 5% nas emissões de metano. Esse salto não foi observado com a mesma intensidade no Alasca ou no Canadá, o que sugere a atuação de processos atmosféricos específicos do Norte eurasiático.

Assimetria regional: a divisão do Rio Yenisei

O Rio Yenisei atua como a fronteira entre dois mecanismos distintos de degradação ambiental. Na Sibéria Ocidental, o aquecimento manifesta-se por invernos brandos e degelo precoce da neve. O solo permanece saturado por períodos prolongados, favorecendo a metanogênese em áreas pantanosas; a região comporta-se como uma esponja que expele gases continuamente.

A leste do Yenisei, o cenário é oposto. Bloqueios anticiclônicos provocam calor extremo e secas severas, transformando a taiga em material combustível. Incêndios florestais não apenas destroem a vegetação, mas aquecem as camadas profundas do solo, predispondo-o a emissões futuras mais intensas. Atualmente, o fluxo de metano no Leste é de 0,7 milhão de toneladas por ano, contra 0,4 milhão no Oeste.

Impactos estruturais e riscos biológicos

Projeções para 2050 indicam que a liberação de metano siberiano pode comprometer até 20% dos esforços mundiais de redução de emissões. No plano local, a instabilidade do terreno gera riscos técnicos diretos: a perda de sustentação do solo causa deformações em fundações urbanas, rupturas em gasodutos e colapso de malhas rodoviárias.

A degradação do permafrost também implica um risco biológico, pois o degelo de camadas profundas pode reativar patógenos preservados por milênios. A transformação do relevo e a formação de lagos termocársticos alteram a drenagem natural, tornando obsoletos os padrões de engenharia civil baseados na premissa do frio perpétuo, especialmente para infraestruturas lineares como redes elétricas e ferrovias.