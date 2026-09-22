Fórum Brasileiro de Segurança Pública apresenta diagnóstico sobre a ineficiência do Estado

A fragmentação de dados entre órgãos de segurança e assistência social impede a interrupção do ciclo de violência contra a mulher, transformando sinais claros de risco em feminicídios. O diagnóstico foi apresentado durante o 20º Encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, onde especialistas apontaram que o Estado detém as informações, mas falha em conectá-las para gerar intervenções preventivas.

A promotora Silvia Chakian, do Ministério Público de São Paulo (MP-SP), afirma que a falta de integração institucional cria "ilhas de informação". Cada órgão registra apenas parte do fenômeno, impedindo que o Estado visualize a trajetória completa da violência. Segundo Chakian, essa desarticulação, somada a falhas na fiscalização de medidas protetivas, resulta em mortes evitáveis.

O cenário é agravado por um déficit estrutural em municípios menores. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelam que 72,9% das cidades com menos de 100 mil habitantes não possuem serviços especializados de atendimento à mulher. A promotora classifica a situação como um legado de negligência e omissão orçamentária do Estado.

No campo operacional, a delegada Cristine Costa, titular da 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), defende a simplificação do acesso ao registro de ocorrências, como a implementação do boletim eletrônico e a solicitação de medidas protetivas via celular. Costa enfatiza a necessidade de qualificar policiais para que acolham a vítima nos primeiros sinais de violência, como ameaças ou injúrias, sem julgamentos prévios, evitando a escalada criminosa.

A promotora Juliana Tocunduva, da Casa da Mulher Brasileira, destaca a contradição nos índices de 2025: enquanto os homicídios dolosos diminuíram, os feminicídios cresceram 4,7%. Tocunduva aponta a subnotificação e a precariedade da rede no interior como gargalos críticos. Em termos numéricos, embora tenham sido concedidas 621 mil medidas protetivas em 2025, foram registrados 135 mil descumprimentos.

Além da falha processual, Silvia Chakian associa a brutalidade dos crimes recentes ao crescimento de discursos misóginos em redes sociais, que cooptam jovens vulneráveis. Para a promotora, a prevenção definitiva exige não apenas a integração de dados, mas o enfrentamento da desigualdade de gênero através do acesso a direitos fundamentais em educação, saúde e trabalho.