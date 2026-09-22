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Toupeiras revelam segredos arqueológicos: a ciência inusitada que transformou o solo na Flandres

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Pastagens e prados funcionam como escudos naturais, ocultando vestígios arqueológicos com mais eficiência do que campos arados. Sob a vegetação densa, a detecção de estruturas torna-se quase impossível sem escavações profundas. Para contornar esse obstáculo na Flandres Ocidental, pesquisadores da Universidade de Gante utilizaram toupeiras como agentes de prospecção, aplicando a chamada "moleologia": a análise da terra expelida pelos animais ao cavarem túneis através de camadas culturais.

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Photo: commons.wikimedia.org by Stanislaw Szydlo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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A evidência nos montes de terra

O estudo concentrou-se na região de Damme, na área histórica de Zwin. Durante a Idade Média, a localidade serviu como porto estratégico para Bruges, até que o assoreamento da baía, no século XIII, alterou a dinâmica da região. A paisagem era composta por propriedades construídas sobre plataformas artificiais cercadas por fossos. Enquanto a maioria desapareceu com a exploração agrícola, algumas permaneceram preservadas sob a camada gramínea.

Para mapear um desses assentamentos, a equipe utilizou GPS para georreferenciar 814 montes de terra. O material de cada monte passou por peneiras de seis milímetros. O resultado foi a recuperação de fragmentos em 421 amostras, totalizando 2.810 itens com peso ligeiramente superior a dois quilogramas. O inventário incluiu cacos de cerâmica, tijolos, metais e pedras naturais.

Da distribuição espacial à reconstrução

A concentração dos achados delimitou um objeto retangular de 10 por 8 metros. Essa distribuição espacial coincidiu com dados de escaneamento geofísico e análises de núcleos de solo, que já indicavam aglomerados de tijolos no local.

O cruzamento dessas evidências com mapas históricos e imagens de drones revelou a estrutura: as ruínas de um complexo de portaria em tijolos pertencente a uma grande propriedade medieval. A hipótese é reforçada por duas anomalias paralelas no lado oposto do fosso, sugerindo fortificações de ponte, e uma depressão linear que indica a antiga via de acesso.

A datação do sítio baseia-se na cerâmica recuperada, datada majoritariamente dos séculos XIII e XIV. A composição dos detritos trazidos pelas toupeiras permitiu refinar a compreensão da obra: tratava-se de uma construção robusta, que combinava alvenaria de tijolos e elementos de madeira.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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