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Sumi-hara: Por que no Japão ter um cheiro marcante é considerado assédio

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No Japão, a neutralidade olfativa não é apenas uma questão de higiene, mas um código de conduta social. Qualquer aroma marcante — seja a fragrância natural do corpo ou o excesso de perfume — pode ser interpretado como falta de consideração com o próximo. Esse fenômeno, chamado de sumi-hara (abreviação de smell harassment ou assédio olfativo), moldou um estilo de vida focado na discrição absoluta, onde a meta é não exalar nada que possa incomodar o espaço compartilhado.

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A dieta como filtro do odor

A base da neutralidade japonesa começa no prato. A crença local é que a alimentação altera a microbiota e, consequentemente, a composição do suor. Por isso, o consumo de carne vermelha é reduzido, pois acredita-se que ela torne as secreções corporais mais fortes e ácidas. A preferência recai sobre peixes, algas, vegetais frescos e chás herbais, enquanto laticínios aparecem raramente no cardápio tradicional.

Lilit Arutyunyan, especialista em cuidados com a pele, observa que ajustar a dieta é o primeiro passo para alterar o aroma natural do corpo. Segundo a especialista, priorizar alimentos integrais e evitar aditivos industriais diminui a sobrecarga do sistema excretor.

Higiene bucal e a técnica hamigaki

A escovação de dentes no Japão vai além das duas vezes ao dia. O método hamigaki consiste em escovar os dentes após cada refeição. Para isso, utilizam-se escovas menores e com cerdas macias, que limpam sem agredir a gengiva. O cuidado é complementado com enxaguantes bucais e suplementos alimentares desenhados para neutralizar o hálito de dentro para fora.

O ritual do banho: limpeza em camadas

O banho japonês é um processo estruturado. Não se trata apenas de lavar o corpo, mas de um ritual que começa com a higienização sob o chuveiro, seguida pela imersão em banheiras com sais ou óleos para relaxamento, finalizando com um último enxágue. A frequência em sentos (banhos públicos) também reforça a manutenção da pele.

Andrey Korneev, especialista em cosmetologia aparatológica, pontua que a eficácia do método japonês está no rigor. Essa limpeza em camadas remove profundamente o sebo e as bactérias que são os principais gatilhos de odores desagradáveis.

Têxteis e a cosmética da invisibilidade

A escolha das roupas segue a mesma lógica da discrição: priorizam-se tecidos naturais e cortes folgados que permitam a circulação do ar, evitando fibras sintéticas que retêm o odor. Na cosmética, o foco não é mascarar o cheiro com perfumes, mas absorver a umidade. Desodorantes com tanino são comuns por focarem na absorção do suor.

Ksenia Anisimova, especialista em skincare, explica que a estratégia de beleza japonesa se baseia em cosméticos funcionais que bloqueiam a umidade, em vez de apenas aromatizar a pele.

Comparativo de hábitos

Hábito Comum: Escovação dental duas vezes ao dia.
Hábito Japonês: Escovação após cada refeição.

Hábito Comum: Uso intenso de perfumes para mascarar odores.
Hábito Japonês: Uso de produtos que neutralizam a causa do cheiro.

Hábito Comum: Roupas sintéticas e ajustadas.
Hábito Japonês: Tecidos naturais e modelagens fluidas.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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