Transformação intelectual em São Paulo: a resistência que mudou o destino de uma pequena cidade

Bom Jesus dos Perdões, cidade de 22 mil habitantes a 65 quilômetros de São Paulo, passou anos sob a narrativa de que seu público era indiferente à cultura. O argumento servia de escudo para a ausência de investimentos públicos. Essa inércia terminou em 2016, quando o casal de psicólogos Guilherme Moura e Fernanda Miquelino fundou a Casa do Leitor.

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O que começou como um estoque de livros em uma garagem para financiar a faculdade de Guilherme tornou-se um centro cultural físico. A estratégia do casal foi romper o isolamento intelectual da região transformando a venda de livros em um pretexto para o debate público. A inauguração, com a presença do professor Christian Dunker, validou a tese de que havia demanda reprimida por atividades intelectuais na cidade.

Desde então, a livraria funciona como um hub cultural. A programação diversificou-se em festivais, feiras de vinil, sessões de cinema e rodas de conversa. O espaço atraiu nomes de peso, como Marcelo Rubens Paiva, Juca Kfouri, Aline Bei, Padre Júlio Lancellotti, Jessé de Souza, Pedro Bandeira e José Roberto Torero.

O impacto extrapolou o lazer e atingiu a educação formal. Segundo o secretário municipal de Educação, Ricardo Augusto Pontes Moraes, projetos realizados em 2025 envolveram 240 alunos do 5º ano de cinco escolas municipais, resultando em melhoras diretas na compreensão de leitura.

Apesar da agenda lotada até novembro e do reconhecimento de frequentadores — que veem no local um ponto de resistência e circulação de ideias -, a Casa do Leitor opera no limite. Guilherme Moura aponta que a falta de fomento da administração pública e a estrutura enxuta de recursos continuam sendo os principais gargalos para a expansão do projeto.