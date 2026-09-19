Descoberta bizarra na superfície do corpo humano revelа a real dominância dos microrganismos vivos

Análise de DNA identifica quais micro-organismos habitam a pele, mas não revela se eles estão ativos, já que o material genético persiste mesmo em células mortas. Para solucionar essa lacuna, pesquisadores da A*STAR, em Singapura, desenvolveram um método de análise de RNA microbiano, detalhado na revista Nature Biotechnology.
O desafio técnico reside na instabilidade do RNA e na baixa concentração de material microbiano quando comparado ao sinal genético humano. A equipe criou um protocolo de purificação e enriquecimento de RNA, testado em cinco áreas da pele de 27 voluntários saudáveis. Os dados de metatranscritômica (atividade gênica) foram cruzados com a metagenômica (composição da população).
Os resultados expuseram uma disparidade entre a quantidade de micróbios e sua atividade real. A bactéria Cutibacterium acnes, embora representasse entre 46% e 90% do DNA microbiano na maioria dos locais, gerou apenas de 2% a 31% do RNA. Em contrapartida, fungos do gênero Malassezia e bactérias Staphylococcus mostraram-se mais ativos do que a contagem populacional sugeria, indicando que espécies numericamente minoritárias podem dominar a química cutânea.
A atividade microbiana varia conforme a região do corpo, adaptando-se aos níveis de umidade e lipídios:
Essa especialização regional pode explicar a localização específica de doenças como acne, psoríase e eczema. O estudo também identificou genes responsáveis pela síntese de substâncias antimicrobianas, incluindo bacteriocinas desconhecidas, que as bactérias usam para controlar competidores e manter o equilíbrio ecológico.
Foram mapeados mais de 20 genes que regulam a interação entre organismos. Esses achados servem de base para a busca de novos antibióticos naturais ou terapias direcionadas que não destruam todo o microbioma.
A transição da contagem populacional para a análise de vias biológicas é fundamental para a dermatologia, pois um mesmo micro-organismo pode ser inofensivo ou desencadear inflamações dependendo de seu estado de atividade. Como o estudo utilizou um grupo pequeno de pessoas saudáveis, os dados são descritivos; a próxima etapa prevê a comparação entre a atividade microbiana em peles saudáveis e lesionadas.
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