Moçambicano morre em operação policial no Malawi

Moçambicano morre em operação policial para resgate de britânica no Malawi

Um cidadão moçambicano, Marcolino Munguambe, de 43 anos, foi morto na última quinta-feira (17) em Blantyre, durante uma operação policial para libertar a britânica Nusrat Osman. Munguambe, residente de Muhalaze, na Matola, morreu num confronto armado em Mpemba, perto de Chadzunda.

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Além do moçambicano, a Polícia do Malawi confirmou a morte de Limbani Anthony, de 44 anos, natural de Mangochi. A informação foi validada pelo Comandante-Geral da Polícia, Richard Luhanga. A corporação admitiu, posteriormente, que apenas dois suspeitos morreram no tiroteio, corrigindo a declaração inicial que apontava quatro baixas.

O sequestro e a operação

Nusrat Osman, auditora de 47 anos residente no Malawi, tinha sido raptada na sexta-feira (11), por volta das 12h30, em Mount Pleasant. A vítima foi forçada a entrar num veículo Nissan Dualis cinza por quatro homens armados com AK-47 e uma pistola, logo após deixar os filhos na escola.

O caso gerou uma mobilização policial nacional e a oferta de uma recompensa de 30 milhões de kwachas (aproximadamente 12.800 libras esterlinas) por informações que permitissem o resgate da vítima.

Balanço final