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Moçambicano morre em operação policial no Malawi

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Moçambicano morre em operação policial para resgate de britânica no Malawi

Um cidadão moçambicano, Marcolino Munguambe, de 43 anos, foi morto na última quinta-feira (17) em Blantyre, durante uma operação policial para libertar a britânica Nusrat Osman. Munguambe, residente de Muhalaze, na Matola, morreu num confronto armado em Mpemba, perto de Chadzunda.

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Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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Além do moçambicano, a Polícia do Malawi confirmou a morte de Limbani Anthony, de 44 anos, natural de Mangochi. A informação foi validada pelo Comandante-Geral da Polícia, Richard Luhanga. A corporação admitiu, posteriormente, que apenas dois suspeitos morreram no tiroteio, corrigindo a declaração inicial que apontava quatro baixas.

O sequestro e a operação

Nusrat Osman, auditora de 47 anos residente no Malawi, tinha sido raptada na sexta-feira (11), por volta das 12h30, em Mount Pleasant. A vítima foi forçada a entrar num veículo Nissan Dualis cinza por quatro homens armados com AK-47 e uma pistola, logo após deixar os filhos na escola.

O caso gerou uma mobilização policial nacional e a oferta de uma recompensa de 30 milhões de kwachas (aproximadamente 12.800 libras esterlinas) por informações que permitissem o resgate da vítima.

Balanço final

  • Vítima: Nusrat Osman foi encontrada em segurança após cinco dias em cativeiro.
  • Baixas dos suspeitos: Marcolino Munguambe (Moçambique) e Limbani Anthony (Malawi) foram mortos na troca de tiros.
  • Feridos: O vice-comandante geral das operações, Noel Kayira, que liderou a missão, continua hospitalizado devido a ferimentos por bala.

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Author`s name Petr Ermilin
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