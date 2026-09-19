Moçambicano morre em operação policial no Malawi

Um cidadão moçambicano, Marcolino Munguambe, de 43 anos, foi morto na última quinta-feira (17) em Blantyre, durante uma operação policial para libertar a britânica Nusrat Osman. Munguambe, residente de Muhalaze, na Matola, morreu num confronto armado em Mpemba, perto de Chadzunda.
Além do moçambicano, a Polícia do Malawi confirmou a morte de Limbani Anthony, de 44 anos, natural de Mangochi. A informação foi validada pelo Comandante-Geral da Polícia, Richard Luhanga. A corporação admitiu, posteriormente, que apenas dois suspeitos morreram no tiroteio, corrigindo a declaração inicial que apontava quatro baixas.
Nusrat Osman, auditora de 47 anos residente no Malawi, tinha sido raptada na sexta-feira (11), por volta das 12h30, em Mount Pleasant. A vítima foi forçada a entrar num veículo Nissan Dualis cinza por quatro homens armados com AK-47 e uma pistola, logo após deixar os filhos na escola.
O caso gerou uma mobilização policial nacional e a oferta de uma recompensa de 30 milhões de kwachas (aproximadamente 12.800 libras esterlinas) por informações que permitissem o resgate da vítima.
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