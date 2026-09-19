Um detalhe biológico mudou tudo: a exposição dos bombos saiu do controle

Bombos acumulam metais pesados em concentrações significativamente maiores que as abelhas melíferas, mesmo compartilhando o mesmo habitat. O estudo de zoólogos da Universidade de Cambridge, publicado na Ecological Entomology, revela que a carga tóxica nos corpos e no pólen coletado pelos bombos supera a das abelhas em proporções alarmantes.

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A pesquisa ocorreu em áreas rurais de Cambridgeshire, região com baixos índices de contaminação do solo. Ao analisar amostras de arsênio, cádmio, cromo, cobalto, chumbo e estanho, os pesquisadores verificaram que o pólen dos bombos continha de duas a sete vezes mais metais que o das abelhas. Nos tecidos corporais, a concentração nos bombos foi cerca de três vezes superior.

Essa disparidade reside em trajetórias biológicas e comportamentais distintas. Enquanto as abelhas melíferas voam até 10 km em busca de alimento, diluindo a exposição ao evitar focos isolados de poluição, os bombos restringem-se a um raio de 1,5 km do ninho. Essa limitação geográfica torna-os dependentes da qualidade química do solo local. Soma-se a isso a morfologia: a maior densidade de pelos dos bombos facilita a adesão de partículas metálicas suspensas no ar.

A dieta também atua como variável. As abelhas visitam uma gama maior de fontes botânicas, o que gera um efeito de diluição dos toxinas. Já os bombos concentram-se em menos espécies de plantas, ficando vulneráveis à toxicidade específica de cada flor visitada.

O impacto não é imediato, mas degenerativo. Metais pesados prejudicam a memória e a capacidade de aprendizado, comprometendo a navegação e a coleta de alimento. O estudo também registrou falhas no desenvolvimento de espécimes jovens e queda na natalidade. Para os bombos, esse prejuízo é devastador: suas colônias possuem entre 50 e 500 indivíduos, contra as 30 mil a 60 mil operárias de uma colmeia de abelhas.

Os achados questionam a validade do uso de abelhas melíferas como bioindicadores universais de poluição ambiental. Os dados obtidos através delas podem mascarar a real carga tóxica enfrentada por outros polinizadores.