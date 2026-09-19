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Morador de Sacalina reconstrói tradições russas para combater perda de costumes locais

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No vilarejo de Lesnoye, no distrito de Korsakov, na ilha de Sacalina, surgiu um esforço particular para recuperar costumes russos que quase desapareceram da região. O morador local Artem Gavrikov reconstruiu um modo de vida tradicional, combatendo a herança arquitetônica da colonização da ilha, onde a predominância de alojamentos coletivos (barracos) e sistemas de aquecimento simplificados eliminou o conhecimento técnico sobre a construção e o uso de fornos russos.

Самовар и осенний уют
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Самовар и осенний уют

O centro da propriedade é o forno russo, construído pelo especialista Alexei Bombizo. O processo de produção do pão leva cerca de três horas e descarta aditivos industriais, utilizando apenas fermento natural (levain) em vez de levedura química.

Para viabilizar a produção, Gavrikov combina insumos locais e importados:

  • Trigo: a maior parte do grão vem da região de Penza. Testes com cultivo local mostraram que, embora a planta cresça sem químicos, a produtividade é baixa comparada ao continente.
  • Moagem: o trigo é processado em um moinho doméstico próprio.
  • Complementos: cogumelos brancos são trazidos da região de Tyumen por suas propriedades aromáticas, enquanto os gansos para assar são criados na própria propriedade.

A tentativa de comercializar os produtos em Korsakov no ano passado revelou a barreira do preço. O consumidor local não aceitou pagar o valor necessário para cobrir a mão de obra artesanal e a logística da matéria-prima. Por isso, o modelo de negócio mudou: as vendas abertas foram substituídas por encomendas privadas e visitas recomendadas.

Além da padaria, a propriedade mantém outros elementos do cotidiano antigo, como o samovar a lenha e uma sauna com temperatura controlada entre 58 e 65 graus, permitindo o uso por crianças e pessoas com menor tolerância ao calor.

O caso evidencia um contraste cultural em Sacalina: enquanto a culinária oriental é popular entre os habitantes, as tradições nacionais básicas foram perdidas, sobrevivendo agora apenas através de iniciativas privadas pontuais.

Fonte: Pravda.Ru

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