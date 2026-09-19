No vilarejo de Lesnoye, no distrito de Korsakov, na ilha de Sacalina, surgiu um esforço particular para recuperar costumes russos que quase desapareceram da região. O morador local Artem Gavrikov reconstruiu um modo de vida tradicional, combatendo a herança arquitetônica da colonização da ilha, onde a predominância de alojamentos coletivos (barracos) e sistemas de aquecimento simplificados eliminou o conhecimento técnico sobre a construção e o uso de fornos russos.
O centro da propriedade é o forno russo, construído pelo especialista Alexei Bombizo. O processo de produção do pão leva cerca de três horas e descarta aditivos industriais, utilizando apenas fermento natural (levain) em vez de levedura química.
Para viabilizar a produção, Gavrikov combina insumos locais e importados:
A tentativa de comercializar os produtos em Korsakov no ano passado revelou a barreira do preço. O consumidor local não aceitou pagar o valor necessário para cobrir a mão de obra artesanal e a logística da matéria-prima. Por isso, o modelo de negócio mudou: as vendas abertas foram substituídas por encomendas privadas e visitas recomendadas.
Além da padaria, a propriedade mantém outros elementos do cotidiano antigo, como o samovar a lenha e uma sauna com temperatura controlada entre 58 e 65 graus, permitindo o uso por crianças e pessoas com menor tolerância ao calor.
O caso evidencia um contraste cultural em Sacalina: enquanto a culinária oriental é popular entre os habitantes, as tradições nacionais básicas foram perdidas, sobrevivendo agora apenas através de iniciativas privadas pontuais.
Fonte: Pravda.Ru
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Uma nova teoria propõe que a mente não surge por acaso, mas através de uma sucessão de modelos internos que evoluíram ao longo de milhões de anos.