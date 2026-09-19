Morador de Sacalina reconstrói tradições russas para combater perda de costumes locais

No vilarejo de Lesnoye, no distrito de Korsakov, na ilha de Sacalina, surgiu um esforço particular para recuperar costumes russos que quase desapareceram da região. O morador local Artem Gavrikov reconstruiu um modo de vida tradicional, combatendo a herança arquitetônica da colonização da ilha, onde a predominância de alojamentos coletivos (barracos) e sistemas de aquecimento simplificados eliminou o conhecimento técnico sobre a construção e o uso de fornos russos.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Самовар и осенний уют

O centro da propriedade é o forno russo, construído pelo especialista Alexei Bombizo. O processo de produção do pão leva cerca de três horas e descarta aditivos industriais, utilizando apenas fermento natural (levain) em vez de levedura química.

Para viabilizar a produção, Gavrikov combina insumos locais e importados:

Trigo: a maior parte do grão vem da região de Penza. Testes com cultivo local mostraram que, embora a planta cresça sem químicos, a produtividade é baixa comparada ao continente.

a maior parte do grão vem da região de Penza. Testes com cultivo local mostraram que, embora a planta cresça sem químicos, a produtividade é baixa comparada ao continente. Moagem: o trigo é processado em um moinho doméstico próprio.

o trigo é processado em um moinho doméstico próprio. Complementos: cogumelos brancos são trazidos da região de Tyumen por suas propriedades aromáticas, enquanto os gansos para assar são criados na própria propriedade.

A tentativa de comercializar os produtos em Korsakov no ano passado revelou a barreira do preço. O consumidor local não aceitou pagar o valor necessário para cobrir a mão de obra artesanal e a logística da matéria-prima. Por isso, o modelo de negócio mudou: as vendas abertas foram substituídas por encomendas privadas e visitas recomendadas.

Além da padaria, a propriedade mantém outros elementos do cotidiano antigo, como o samovar a lenha e uma sauna com temperatura controlada entre 58 e 65 graus, permitindo o uso por crianças e pessoas com menor tolerância ao calor.

O caso evidencia um contraste cultural em Sacalina: enquanto a culinária oriental é popular entre os habitantes, as tradições nacionais básicas foram perdidas, sobrevivendo agora apenas através de iniciativas privadas pontuais.

Fonte: Pravda.Ru