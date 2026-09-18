Acidente na EN1 em Zavala deixa 17 mortos

Acidente na EN1 em Zavala deixa 17 mortos

Pelo menos 17 pessoas morreram na noite de quinta-feira após uma colisão frontal entre um camião e uma viatura de transporte interprovincial de passageiros. O acidente ocorreu na Estrada Nacional Número 1 (EN1), no distrito de Zavala, província de Inhambane.

Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Участник дорожно-транспортного происшествия на мокрой дороге после аварии

Todas as vítimas mortais viajavam no veículo de passageiros. Duas pessoas ficaram feridas, com uma delas em estado grave. O impacto deixou a viatura de transporte destruída, prendendo várias vítimas nos destroços.

As autoridades policiais ainda não emitiram um pronunciamento oficial nem esclareceram as causas do choque.

Reação Presidencial

O Presidente da República, Daniel Chapo, manifestou pesar pelas mortes e endereçou condolências às famílias enlutadas em nome do Governo e do povo moçambicano. O Chefe de Estado também expressou solidariedade aos feridos, desejando a sua recuperação.

Na mensagem publicada nesta sexta-feira, o Presidente apelou ao cumprimento rigoroso das regras de trânsito, destacando a importância de:

Respeitar os limites de velocidade;

Observar a sinalização rodoviária;

Não conduzir sob efeito de álcool ou substâncias que comprometam a condução.

Daniel Chapo reforçou que a prevenção de acidentes depende da prudência e responsabilidade de todos os utentes da via pública.