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Acidente na EN1 em Zavala deixa 17 mortos

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Acidente na EN1 em Zavala deixa 17 mortos

Pelo menos 17 pessoas morreram na noite de quinta-feira após uma colisão frontal entre um camião e uma viatura de transporte interprovincial de passageiros. O acidente ocorreu na Estrada Nacional Número 1 (EN1), no distrito de Zavala, província de Inhambane.

Участник дорожно-транспортного происшествия на мокрой дороге после аварии
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Участник дорожно-транспортного происшествия на мокрой дороге после аварии

Todas as vítimas mortais viajavam no veículo de passageiros. Duas pessoas ficaram feridas, com uma delas em estado grave. O impacto deixou a viatura de transporte destruída, prendendo várias vítimas nos destroços.

As autoridades policiais ainda não emitiram um pronunciamento oficial nem esclareceram as causas do choque.

Reação Presidencial

O Presidente da República, Daniel Chapo, manifestou pesar pelas mortes e endereçou condolências às famílias enlutadas em nome do Governo e do povo moçambicano. O Chefe de Estado também expressou solidariedade aos feridos, desejando a sua recuperação.

Na mensagem publicada nesta sexta-feira, o Presidente apelou ao cumprimento rigoroso das regras de trânsito, destacando a importância de:

  • Respeitar os limites de velocidade;
  • Observar a sinalização rodoviária;
  • Não conduzir sob efeito de álcool ou substâncias que comprometam a condução.

Daniel Chapo reforçou que a prevenção de acidentes depende da prudência e responsabilidade de todos os utentes da via pública.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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