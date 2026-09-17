Bactéria da 'podridão da chuva' de animais causa infecções cutâneas em humanos na Europa

Alemanha, França e Itália registraram casos de infecção humana pela bactéria Dermatophilus congolensis. A patologia, conhecida como "podridão da chuva", acomete habitualmente a pele de animais de produção, mas pode ser transmitida a seres humanos em situações raras.

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A infecção provoca processos inflamatórios e erupções cutâneas. Embora não seja considerada altamente contagiosa entre pessoas, a condição exige diagnóstico e tratamento para controlar a inflamação.

O risco é maior para profissionais que lidam com gado ou pessoas expostas a ambientes de alta umidade por períodos prolongados. Alguns países europeus já iniciaram campanhas informativas sobre esses riscos.

Para a prevenção, a recomendação é manter a higiene e evitar o contato direto com animais doentes. A identificação da bactéria é feita por meio de métodos diagnósticos padrão para doenças de pele.

Especialistas avaliam que a situação não representa uma ameaça grave à saúde pública, mas reforçam a importância de monitorar novos casos.