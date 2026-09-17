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Air India amplia testes de substâncias psicoativas em pilotos após incidente

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A Air India e a subsidiária de baixo custo Air India Express ampliaram os testes de detecção de substâncias psicoativas para seus pilotos. A medida supera as exigências mínimas dos reguladores e passa a valer para as tripulações de ambas as companhias.

Самолёт Air India
Photo: commons.wikimedia.org by Dylan Agbagni, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Самолёт Air India

A decisão foi tomada após um incidente ocorrido em 4 de agosto no voo Phuket — Deli, operado por um Airbus A320neo (registro VT-EXO). Enquanto voava a 36 mil pés sobre o estado de Odisha, a aeronave perdeu subitamente cerca de 300 pés de altitude. A tripulação estabilizou o avião e pousou em Deli.

O voo transportava 137 passageiros e 8 tripulantes. O saldo de feridos varia entre 17 e 24 pessoas, incluindo quatro comissários de bordo.

O comandante e o copiloto foram afastados dos voos. Segundo a Reuters, o exame toxicológico do comandante deu positivo para maconha.

O Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB) investiga o caso. A apuração analisa tanto a falha humana quanto possíveis problemas técnicos. Relatórios preliminares mencionam alertas de baixa pressão nos sistemas hidráulicos e a desconexão do piloto automático, mas a relação direta desses fatos com a perda de altitude ainda não foi confirmada. O relatório preliminar deve ser divulgado em um prazo de duas semanas a um mês.

Na prática, a operação de segurança da Air India muda a frequência e a abrangência da fiscalização. Onde antes os testes eram amostrais — abrangendo 10% da tripulação por ano —, agora a escala será ampliada. As coletas ocorrerão na academia em Gurugram, em centros de briefing, escritórios e nas bases de operação dos pilotos.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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