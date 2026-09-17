Funcionários da Frontier Airlines recebem comissão por malas classificadas como excessivas

Benjamin Houri, ao viajar de Dallas para Phoenix, mediu a mochila seguindo as normas da Frontier Airlines. Mesmo assim, no momento do embarque, a companhia classificou a bagagem como fora do padrão e cobrou uma taxa de US$ 99.

Photo: commons.wikimedia.org by Molivolo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Человек с портфелем

Houri registrou a situação com fotos: a mochila cabia perfeitamente no medidor oficial (sizer) da empresa. Inicialmente, o suporte da Frontier negou o reembolso, alegando que a avaliação do funcionário no aeroporto prevalece. O passageiro só recuperou o dinheiro após a intervenção de um advogado e a formalização de pedidos oficiais.

Motivação financeira: a lógica por trás das taxas

A cobrança indevida reflete o sistema de incentivos da empresa. A Frontier Airlines confirmou que paga bônus aos funcionários que arrecadam taxas de bagagem excessiva no portão de embarque.

Um relatório do Congresso dos EUA de 2024 revela que a companhia pagou cerca de US$ 18,8 milhões em bônus desse tipo entre 2022 e 2023. Em média, o agente recebe US$ 10 por cada mala classificada como oversized, o que cria um interesse direto em encontrar irregularidades, mesmo onde elas não existam.

Aspectos legais: a regra do medidor vs. a decisão do agente

Nos termos de compra da Frontier, a decisão do agente sobre as dimensões da bagagem no embarque é final. Essa cláusula oferece margem para a empresa aplicar as cobranças.

Por outro lado, as normas do Departamento de Transportes dos EUA (DOT) exigem que as taxas sejam aplicadas de forma transparente e justa. O aumento sistemático de dimensões ou o uso de medidores menores do que o anunciado pode ser interpretado como indução do consumidor ao erro.

Na prática, uma foto da mochila no medidor não impede a cobrança imediata no portão, pois as companhias priorizam o relato do funcionário. No entanto, essa imagem é a prova principal para solicitar o estorno via suporte ou contestação bancária (chargeback).

Como agir se a bagagem for cobrada injustamente

Caso a mala esteja dentro das medidas, mas a taxa seja exigida:

Produza provas: Tire fotos e grave vídeos da mala entrando no medidor, garantindo que as marcas do aparelho apareçam na imagem.

Tire fotos e grave vídeos da mala entrando no medidor, garantindo que as marcas do aparelho apareçam na imagem. Pague sob protesto: Para não perder o voo, efetue o pagamento, mas exija e guarde o comprovante.

Para não perder o voo, efetue o pagamento, mas exija e guarde o comprovante. Peça a negativa por escrito: Solicite ao agente ou supervisor que formalize o motivo da cobrança.

Solicite ao agente ou supervisor que formalize o motivo da cobrança. Formalize a reclamação: Envie as fotos ao suporte da empresa. Se a resposta for negativa, encaminhe a queixa à diretoria da companhia ou ao DOT.

Para evitar custos extras, a recomendação é contratar a franquia de bagagem de mão antecipadamente, já que o preço no aeroporto é maior. O uso de malas flexíveis, que permitem compressão, também reduz riscos.