Medição térmica de dentes fósseis posiciona T. rex entre répteis e aves

O Tyrannosaurus rex mantinha a temperatura corporal em torno de 36,3 °C, um valor surpreendentemente próximo ao dos seres humanos. A conclusão vem de uma análise química da esmalte de três dentes do dinossauro encontrados na formação Hell Creek, em Montana.

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A discussão sobre se o T. rex era endotérmico (sangue quente) ou ectotérmico (sangue frio) é antiga, mas agora a ciência dispõe de um dado numérico preciso. Para chegar a esse valor, pesquisadores da Universidade da Califórnia em Los Angeles utilizaram a análise isotópica. O método baseia-se no comportamento dos isótopos pesados de carbono e oxigênio durante a formação do esmalte dentário: em temperaturas baixas, formam-se mais ligações químicas entre eles do que em temperaturas altas.

Os geólogos extraíram amostras de esmalte, transformando-as em pó e dissolvendo-as para medir a composição do dióxido de carbono liberado. O resultado de 36,3 °C posiciona o predador acima das répteis modernos (que geralmente orbitam entre 28 °C e 30 °C), mas abaixo das aves, descendentes diretas dos dinossauros, que atingem entre 40 °C e 43 °C.

Esse dado altera a compreensão sobre a biologia do animal. A endotermia implica um metabolismo acelerado. Diferente dos lagartos atuais, o T. rex não dependia do sol para obter energia; ele era um caçador e carniceiro ativo, exigindo um consumo constante e elevado de alimento para sustentar a produção interna de calor.

A regulação térmica também explica a distribuição geográfica da espécie. Embora o clima do período Cretáceo fosse entre 6 °C e 14 °C mais quente que o atual, existiam zonas frias. A capacidade de manter o calor interno permitiu que os tiranossauros colonizassem latitudes setentrionais. Isso é evidenciado por fósseis encontrados no Alasca, na pedreira Kikak-Tegoseak, onde não há registros de crocodilos, tartarugas ou lagartos da mesma época.

Essa característica fisiológica teria sido a condição essencial para que animais de grande porte migrassem através da ponte terrestre de Bering, conectando a Ásia à América do Norte.