Cirurgião plástico faz lifting profundo para recuperar contorno facial

O cirurgião plástico M. Bradley Calobrace, com três décadas de experiência, submeteu-se a um lifting profundo de face e pescoço. O objetivo era corrigir a ptose da parte inferior do rosto, dobras cutâneas no pescoço, aprofundamento dos sulcos nasogenianos e a perda de volume nas bochechas e região periorbital. A equipe operatória foi composta por seus ex-residentes.

Photo: Анна Маляева is licensed under Publik domain Женщина на иглоукалывание

A técnica consistiu na mobilização profunda e reposicionamento dos tecidos, evitando a tensão excessiva da pele para manter o contorno natural. Durante a intervenção, a equipe encontrou tecido cicatricial resultante de preenchimentos anteriores com bioestimuladores, o que exigiu maior precisão na manipulação das camadas profundas.

Para controlar edemas e estabilizar a face, Calobrace utilizou uma malha hemostática, que fixa a pele aos tecidos subjacentes nos primeiros dias após a cirurgia. O pós-operatório incluiu cinco sessões de oxigenoterapia hiperbárica para acelerar a regeneração tecidual.

A intenção era recuperar o contorno oval do rosto e corrigir a angulação da boca. O resultado documentado foi a eliminação das dobras no pescoço e a restauração do volume na região média da face.

Houve, porém, uma disparidade entre a aparência visual e a sensibilidade: enquanto a face recuperou a forma em duas ou três semanas, a dormência no pescoço e nas orelhas persistiu por alguns meses.

O caso indica que a fama do profissional ou sua presença em redes sociais não garantem a precisão do resultado. O fator determinante é a capacidade técnica de manipular tecidos profundos e terminações nervosas sem causar danos permanentes.