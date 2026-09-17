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Peixe invasor de pequeno porte ameaça ecossistemas na região de Moscou

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Corpos d'água da região de Moscou registraram a presença do peixe-carpa-amur (Pseudorasbora parva), uma espécie invasora classificada por ictiólogos como uma das mais perigosas da Europa. Apesar do tamanho reduzido — não ultrapassa alguns centímetros —, o animal pode desestabilizar ecossistemas de lagos e lagoas ao excluir espécies nativas.

Амурский чебачок в реке
Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Амурский чебачок в реке

A propagação descontrolada do invasor ameaça as populações de carpas, boga e brema, o que pode transformar locais anteriormente produtivos em zonas com baixa biodiversidade.

Identificação da espécie

Originário do Extremo Oriente, o Pseudorasbora parva pertence à família dos ciprinídeos. O corpo é prateado, com 8 a 11 cm de comprimento, e apresenta uma faixa escura característica ao longo do flanco. Pela aparência, é comum a confusão com alevinos de espécies locais, mas o invasor possui maior resistência ambiental.

Segundo o zoólogo Dmitry Melnikov, o impacto do peixe-carpa-amur difere de predadores maiores. Enquanto espécies como o siluro regulam as populações naturalmente, o invasor impede a reprodução dos concorrentes.

Expansão e vetores

A espécie chegou à parte europeia da Rússia e à União Europeia em meados do século passado, transportada acidentalmente com alevinos de peixes comerciais, como o carpa-capim e o carpa-branco. Após se estabelecer nas bacias do Don e do Kuban, a espécie avançou para o norte. Em 2024, cientistas confirmaram a fixação da população no distrito de Orekhovo-Zuyevo, na região de Moscou.

A expansão é impulsionada por mudanças climáticas e por ações humanas, especificamente o transporte de iscas vivas e a repovoação de lagos com material não fiscalizado.

Impacto biológico

O principal fator de risco é o hábito alimentar: o peixe-carpa-amur consome ovos de outras espécies, interrompendo o ciclo de reprodução natural da fauna local. Além disso, os machos protegem agressivamente a própria prole, garantindo uma taxa de sobrevivência superior à dos peixes nativos. Em ambientes fechados, a espécie domina o habitat em poucos anos.

O médico veterinário Maxim Lazarev alerta que a espécie atua como vetor de parasitas para os quais os peixes locais não possuem imunidade, o que pode provocar mortandades em massa nos corpos d'água.

Fator de Ameaça Consequência para o Ecossistema
Predação de ovos Queda na população de carpas e bremas
Alta fecundidade Superpopulação e escassez de alimento
Transmissão de parasitas Risco de epizootias em espécies comerciais

Protocolo para pescadores

Especialistas recomendam que, ao capturar o peixe-carpa-amur, ele não seja devolvido à água. O uso do animal como isca em outros locais é terminantemente proibido, pois facilita a contaminação de novas bacias hidrográficas.

O especialista em comportamento animal Pavel Smirnov enfatiza que a preservação do equilíbrio de um sistema fluvial inteiro prevalece sobre a tentativa de salvar indivíduos de espécies invasoras.

Perguntas Frequentes

O peixe é comestível?
Sim, não é tóxico. Embora possua muitas espinhas, pode ser utilizado em caldos ou seco, desde que passe por tratamento térmico rigoroso devido ao risco de parasitas.

Como diferenciá-lo de outras espécies menores?
O invasor apresenta escamas maiores com manchas escuras nas bordas, criando um padrão reticulado, além da faixa horizontal escura, que pode clarear em adultos.

Por que não usá-lo como isca?
Devido à sua alta resiliência. Caso o peixe escape do anzol, ele se adapta rapidamente ao novo ambiente e inicia a reprodução, atacando a fauna local.

A introdução de predadores, como o lúcio, resolve o problema?
Predadores consomem o invasor, mas a alta taxa de reprodução e a capacidade do peixe de se esconder na vegetação costeira tornam a erradicação apenas por métodos biológicos improvável.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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