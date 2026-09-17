Detroit Electric de 1918 volta a rodar com baterias modernas em leilão

Um Detroit Electric Model 75B Brougham de 1918 surgiu no leilão Mecum, em Monterey, com uma modificação técnica crucial: a substituição das baterias originais por células modernas. O upgrade remove a principal barreira de preservação de carros elétricos vintage — a degradação química irreversível das baterias antigas — devolvendo a mobilidade a um veículo centenário.

Photo: flickr.com by Corvair Owner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Detroit Electric

Diferente de um motor a combustão, que pode ser retificado, a química de energia de 1918 não permite restauração. A solução aplicada aqui segue a lógica de projetos como o de Jay Leno (que equipou seu Detroit Electric 1914 com baterias de Nissan Leaf), utilizando células contemporâneas para alimentar o sistema original.

Embora a fonte de energia seja nova, a performance continua limitada pela eletrônica da época. O Model 75B original atingia 32 km/h e tinha autonomia de 130 km. Mesmo com baterias modernas, esses números permanecem como o teto técnico, já que os motores elétricos de cem anos atrás não suportam altas correntes sem risco de queima.

Fabricado pela Anderson Carriage Company, o Detroit Electric surgiu em um contexto onde a tração elétrica não era questão de ecologia, mas de conveniência. Naquela época, carros a gasolina eram barulhentos, exalavam odores fortes e exigiam a manivela manual para a partida — um processo fisicamente exaustivo. O sistema elétrico eliminava esse esforço e o ruído, tornando o modelo popular entre mulheres e figuras como Henry Ford e Henry Joy (da Packard), que compravam os carros para suas esposas.

A arquitetura interna do Model 75B ignora a ergonomia moderna: o motorista fica de frente para os passageiros e controla o veículo via tiller (um manche), em um ambiente que lembra mais uma sala de estar do que um cockpit, incluindo até um vaso de flores integrado ao painel.

A marca operou até 1939, quando a hegemonia dos motores a combustão encerrou a viabilidade comercial da linha. Uma tentativa de reviver a marca em 2013, usando a base do Lotus Elise, não passou de protótipos. No entanto, este exemplar de 1918 prova que a troca do pack de baterias é o único caminho para tirar esses veículos do estado de estátuas de museu.

O resultado é um híbrido tecnológico: a química de íons de lítio atual trabalhando em conjunto com uma engenharia elétrica primitiva, transformando a peça de colecionador em um veículo funcional.