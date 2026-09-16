Guiné-Bissau solicita proteção de cidadãos após incidentes em Cabo Verde

Governo proíbe festas de entrega de diplomas e condena incidentes em Cabo Verde

O Conselho de Ministros, numa sessão presidida pelo Primeiro-ministro Ilídio Vieira Té, proibiu a realização de cerimónias festivas de entrega de diplomas em escolas públicas e privadas. A medida abrange todos os níveis de ensino, desde o pré-escolar até ao 12.º ano.

Photo: mos.ru by Олег Сосницкий, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Концертный зал в муз.школе

Segurança de cidadãos em Cabo Verde

O Governo condenou os recentes incidentes ocorridos em Cabo Verde envolvendo emigrantes guineenses. O executivo apelou à serenidade da comunidade e solicitou às autoridades cabo-verdianas a proteção e assistência aos cidadãos da Guiné-Bissau.

Informações do Ministério dos Negócios Estrangeiros, da Cooperação Internacional e das Comunidades indicam que não houve mortos. Um cidadão guineense foi baleado na perna e encontra-se internado, mas fora de perigo de vida.

Administração e Nomeações

Foram aprovados os Estatutos da Escola Nacional de Administração (ENA) e o Acordo-Quadro Militar entre a Guiné-Bissau e a República da Turquia.

No âmbito da reorganização institucional, o Conselho nomeou:

Iaia Candé para governador da Região de Tombali;

para governador da Região de Tombali; Iaia Turé para Diretor-geral da Administração do Sistema de Saúde.

Homenagens

A sessão incluiu um minuto de silêncio e a aprovação de um decreto que atribui honras fúnebres a Orlando Mendes Viegas, antigo governante falecido em França.