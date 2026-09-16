Guiné-Bissau solicita proteção de cidadãos após incidentes em Cabo Verde

O Conselho de Ministros, numa sessão presidida pelo Primeiro-ministro Ilídio Vieira Té, proibiu a realização de cerimónias festivas de entrega de diplomas em escolas públicas e privadas. A medida abrange todos os níveis de ensino, desde o pré-escolar até ao 12.º ano.
O Governo condenou os recentes incidentes ocorridos em Cabo Verde envolvendo emigrantes guineenses. O executivo apelou à serenidade da comunidade e solicitou às autoridades cabo-verdianas a proteção e assistência aos cidadãos da Guiné-Bissau.
Informações do Ministério dos Negócios Estrangeiros, da Cooperação Internacional e das Comunidades indicam que não houve mortos. Um cidadão guineense foi baleado na perna e encontra-se internado, mas fora de perigo de vida.
Foram aprovados os Estatutos da Escola Nacional de Administração (ENA) e o Acordo-Quadro Militar entre a Guiné-Bissau e a República da Turquia.
No âmbito da reorganização institucional, o Conselho nomeou:
A sessão incluiu um minuto de silêncio e a aprovação de um decreto que atribui honras fúnebres a Orlando Mendes Viegas, antigo governante falecido em França.
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A transição para o novo sistema de controle de passaportes na Europa apresenta irregularidades que afetam a rotina de quem cruza as fronteiras do bloco.