Animais artificiais: o que aconteceu com os híbridos criados em laboratórios soviéticos

A escola de seleção soviética buscou adaptar a natureza às demandas de uma economia planejada, criando animais com características ausentes em espécies selvagens. Os experimentos genéticos do século XX visavam produzir espécimes mais resistentes, maiores e produtivos que seus ancestrais.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Жубронь – гибрид зубра и коровы

Nem todos os projetos saíram dos laboratórios para as fazendas. Alguns tornaram-se curiosidades científicas, outros fundamentaram a indústria moderna e alguns forçaram a zoologia a reavaliar os riscos do cruzamento interespecífico para a pureza das populações selvagens.

Zebroides: a tentativa de criar montarias para a África

O cruzamento de zebras com asnos ou cavalos ganhou força em 1925, com foco na reserva Askania-Nova. O objetivo era desenvolver um animal de carga resistente a doenças africanas e a picadas da mosca tsé-tsé.

"Embora tivessem alta resistência, o temperamento dos zebroides era imprevisível. A dificuldade de adestramento inviabilizou o uso desses animais como gado de trabalho", explica Pavel Smirnov, especialista em comportamento animal.

Em 1930, o governo interrompeu o financiamento do projeto por falta de viabilidade econômica.

Honoric: pele valiosa e temperamento difícil

Em 1978, o zoólogo Dmitry Ternovsky criou o honoric, híbrido de furão com visão europeia. O objetivo era a indústria de peles; a pelagem do híbrido era mais densa, resistente e impermeável que a dos pais. Contudo, a agressividade dos animais e a exigência do habitat dificultaram a criação.

O projeto fracassou devido à esterilidade dos machos e à queda da população de visons europeus na natureza, necessários para a reprodução. Com a ascensão de tecidos sintéticos, o interesse comercial desapareceu.

Zubrons: o limite da "supervaca"

O zubron resultou do cruzamento entre o bisão europeu (zubr) e a vaca doméstica. A meta era criar um animal capaz de invernar ao ar livre com peso superior a uma tonelada. Embora as primeiras gerações fossem resistentes a infecções e volumosas, a linhagem encontrou um beco sem saída biológico.

"Havia uma barreira reprodutiva. Os machos eram estéreis e, ao cruzar as fêmeas novamente com touros, as características superiores, como a massa muscular, eram perdidas", afirma o médico veterinário Maxim Lazarev.

Zubrobisons: restauração ecológica no Cáucaso

Diferente dos híbridos de corte, os zubrobisons (bisão europeu x bisão americano) foram usados para mitigar a perda de habitat e a queda populacional no Cáucaso. Esses animais assumiram o papel ecológico de grandes ungulados nas florestas da região.

Atualmente, centenas de indivíduos habitam a área. Para recuperar a autenticidade da espécie, iniciou-se um processo de retrocruzamento com bisões europeus puros. O caso é citado como um dos resultados positivos de intervenção para a manutenção de funções ecossistêmicas.

Bester: eficiência na aquicultura

O bester (esturjão beluga x esturjão sterlet) é um dos poucos sucessos industriais. A seleção combinou o tamanho da beluga com a maturação precoce da sterlet. O peixe mostrou-se fértil e tolerante a variações de salinidade e temperatura.

"É um exemplo de heterose. O bester cresce muito mais rápido que a sterlet, atingindo o peso comercial já no primeiro ano, o que o torna viável para fazendas aquícolas", observa o zootecnista Sergey Pakhomov.

Híbrido Resultado / Obstáculo Zebroide Temperamento instável; projeto encerrado nos anos 30. Honoric Esterilidade dos machos; substituído por sintéticos. Zubron Barreira reprodutiva; restrito a zoológicos. Bester Crescimento acelerado; sucesso comercial global.

Questões sobre hibridização

Híbridos podem se reproduzir?

a maioria, como mulas e zubrons, apresenta esterilidade, especialmente nos machos. O bester e o zubrobison são exceções capazes de gerar descendentes.

Por que a criação de novos híbridos diminuiu?

A zoologia atual prioriza a conservação de espécies puras. A hibridização é vista como risco à biodiversidade, pois híbridos podem competir e desplacar populações raras de espécies parentais.

Existe risco ao contato humano?

Espécies como o cão-lobo ou zubrons podem ter comportamento imprevisível e ausência de medo instintivo em relação a humanos, exigindo protocolos rígidos de segurança.

Onde são encontrados hoje?

Zubrobisons estão presentes em criadouros próximos a São Petersburgo, enquanto o bester é produzido em plantas de aquicultura na Rússia.