Manuseio inadequado de bancadas de quartzo está associado a mortes por silicose

O manuseio de bancadas de quartzo está associado ao desenvolvimento de silicose, uma doença pulmonar grave. Na Califórnia, foram registradas 30 mortes entre profissionais que cortavam ou lixavam pedras sintéticas sem a proteção adequada.

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A silicose ocorre quando a pessoa inala poeira de sílica cristalina (quartzo). O dano é irreversível: as partículas de sílica depositam-se nos pulmões, causando cicatrização e a perda gradual da função respiratória. Os sintomas podem demorar anos ou décadas para surgir após a exposição.

O risco não está no uso da bancada instalada na residência, mas no processo de fabricação. Profissionais que cortam, lixam ou poluem as placas de quartzo sem respiradores inalam partículas microscópicas de sílica. A probabilidade de adoecer aumenta conforme o tempo de exposição e a concentração de poeira no ambiente.

Proprietários de casas e seus familiares não ficam expostos a esse risco ao utilizar as bancadas prontas. A periculosidade concentra-se nas etapas de produção e montagem.

Para quem trabalha com quartzo ou realiza reformas residenciais, é necessário usar respiradores com filtro P100, manter a ventilação do local e evitar a lixagem a seco. Em caso de falta de ar, tosse ou dor no peito, procure assistência médica e informe sobre o contato com sílica.