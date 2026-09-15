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Terroristas raptam mulheres e saqueiam aldeia em Cabo Delgado

Sociedade » Incidentes

Insurgentes raptam duas mulheres e saqueiam aldeia em Macomia

Um grupo de terroristas atacou a aldeia de Litandacua, no Posto Administrativo de Chai, distrito de Macomia, província de Cabo Delgado. Durante a incursão, os assaltantes sequestraram duas mulheres que trabalhavam nas machambas e saquearam diversos produtos alimentares.

Мозамбик
Photo: commons.wikimedia.org by Stig Nygaard, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Мозамбик

O ataque ocorreu por volta das 04h00, tendo o grupo permanecido na localidade até ao meio-dia. Não foram registadas mortes ou feridos entre as vítimas.

Após a ação em Litandacua, os insurgentes deslocaram-se para a zona do lago Nguri, na região de Miangalewa, distrito de Muidumbe. Relatos indicam ainda que, nos últimos dias, o grupo foi avistado nas proximidades da aldeia Nkoe, também no Posto Administrativo de Chai.

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