Terroristas raptam mulheres e saqueiam aldeia em Cabo Delgado

Um grupo de terroristas atacou a aldeia de Litandacua, no Posto Administrativo de Chai, distrito de Macomia, província de Cabo Delgado. Durante a incursão, os assaltantes sequestraram duas mulheres que trabalhavam nas machambas e saquearam diversos produtos alimentares.
O ataque ocorreu por volta das 04h00, tendo o grupo permanecido na localidade até ao meio-dia. Não foram registadas mortes ou feridos entre as vítimas.
Após a ação em Litandacua, os insurgentes deslocaram-se para a zona do lago Nguri, na região de Miangalewa, distrito de Muidumbe. Relatos indicam ainda que, nos últimos dias, o grupo foi avistado nas proximidades da aldeia Nkoe, também no Posto Administrativo de Chai.
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