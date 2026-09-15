Professores são detidos por falsificação de notas em Tete

Dois professores detidos por falsificação de moeda em Tete

O Serviço Nacional de Investigação Criminal (SERNIC) deteu, na província de Tete, dois professores acusados de falsificar e circular notas de Metical no distrito de Angónia. Os suspeitos, com 40 e 51 anos, utilizavam as notas falsas para efetuar pagamentos em diversos estabelecimentos comerciais da região.

Photo: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Наручники и молоток

Durante a operação, as autoridades apreenderam 97 notas falsas de 1.000,00 Meticais. De acordo com Celina Roque, porta-voz do SERNIC em Tete, este é o primeiro caso de falsificação de moeda nacional neutralizado pela unidade no corrente ano.

Modus operandi e denúncia

As investigações preliminares indicam que os detidos recorreram a serviços de carteira móvel para facilitar a circulação do dinheiro contrafeito. A operação de captura foi desencadeada após a denúncia de um agente, que alertou o SERNIC sobre a irregularidade das notas.

Questionado por jornalistas, um dos indiciados admitiu a prática, justificando que recorreu ao esquema para resolver dificuldades financeiras. O segundo suspeito negou qualquer envolvimento na falsificação da moeda moçambicana.