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Especialistas explicam os riscos da amnésia imunológica causada pelo vírus do sarampo

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Os Estados Unidos registram a maior вспышка de sarampo dos últimos 30 anos. Até o fim de agosto de 2026, a infecção atingiu 47 estados, com cerca de 2.800 casos confirmados. Na Pensilvânia, a situação resultou nas primeiras mortes registradas em 35 anos.

Грипп
Photo: flickr.com by William Brawley, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Грипп

Mecanismo de transmissão

O sarampo é altamente contagioso. O vírus de RNA se espalha por via aérea, com maior eficiência que a gripe. As partículas virais são pequenas o suficiente para formar um aerossol que permanece suspenso em ambientes fechados por até duas horas após a saída de uma pessoa infectada. A contaminação pode ocorrer apenas ao entrar em locais, como elevadores ou corredores, onde um doente esteve recentemente.

Sintomas iniciais e diagnóstico

O período de incubação varia de 9 a 21 dias. A fase prodrômica — anterior ao surgimento das manchas — é a mais perigosa para a propagação, pois o paciente já transmite o vírus ao tossir ou espirrar.

Os sinais iniciais incluem:

  • Febre alta, chegando a 40 °C;
  • Coriza;
  • Conjuntivite seca (sem pus) com forte sensibilidade à luz (fotofobia).

Um marcador específico são as manchas de Koplik: pequenos pontos brancos na mucosa interna das bochechas. Eles surgem de 24 a 48 horas antes das erupções cutâneas, mas aparecem em apenas 60% a 70% dos casos. O diagnóstico requer exames de PCR ou testes de anticorpos no sangue.

Progressão do exantema

A erupção cutânea surge entre o 3º e o 6º dia da doença, seguindo uma ordem descendente:

  1. 1º dia: rosto, pescoço e região atrás das orelhas.
  2. 2º dia: tronco e ombros.
  3. 4º dia: extremidades (braços e pernas).

As pápulas vermelho-brilhantes tendem a se fundir em manchas maiores, característica que diferencia o sarampo da rubéola.

Complicações e a "amnésia imunológica"

A infecção pode causar danos graves aos órgãos, resultando em otites, pneumonias e encefalite letal. Além disso, ocorre a "amnésia imunológica": o vírus elimina a memória do sistema imune sobre doenças anteriores, deixando o paciente vulnerável a infecções antigas.

Grupos de maior risco incluem crianças menores de 5 anos e adultos com patologias crônicas ou obesidade. Em adultos, a doença costuma ser mais grave, com frequência de pneumonia bacteriana.

Prevenção e Vacinação

Não existe tratamento específico para curar o sarampo; a terapia é limitada ao alívio dos sintomas. A única prevenção é a vacina.

Esquema vacinal:

  • Crianças: duas doses (aos 1 e 6 anos).
  • Adultos: até 35 anos (ou 55 anos para grupos de risco) que não tiveram a doença devem seguir o curso de duas doses.
  • Vacinação de emergência: em caso de contato com um infectado, a vacina pode ser administrada em até 72 horas para evitar a doença ou reduzir a gravidade dos sintomas.
Fator Características do Sarampo
Sintomas iniciais Febre até 40 °C, tosse seca, fotofobia
Marcador específico Manchas de Koplik (pontos brancos nas bochechas)
Ordem da erupção Descendente: rosto $\rightarrow$ tronco $\rightarrow$ pernas
Contágio Aerossol ativo no ar por até 2 horas

Perguntas Frequentes

Qual o tempo de incubação?
Em média, de 10 a 14 dias, podendo variar entre 7 e 21 dias.

Devo ir ao posto de saúde com suspeita de sarampo?
Não. Devido à alta transmissibilidade, deve-se solicitar atendimento domiciliar para evitar surtos na unidade de saúde.

A vacina funciona após o contato com o vírus?
Sim, se administrada nas primeiras 72 horas após a exposição.

Quem teve sarampo fica imune?
Sim, a recuperação gera imunidade vitalícia contra o vírus, embora a amnésia imunológica possa fragilizar a defesa contra outras infecções temporariamente.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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