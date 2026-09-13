Especialistas explicam os riscos da amnésia imunológica causada pelo vírus do sarampo

Os Estados Unidos registram a maior вспышка de sarampo dos últimos 30 anos. Até o fim de agosto de 2026, a infecção atingiu 47 estados, com cerca de 2.800 casos confirmados. Na Pensilvânia, a situação resultou nas primeiras mortes registradas em 35 anos.
O sarampo é altamente contagioso. O vírus de RNA se espalha por via aérea, com maior eficiência que a gripe. As partículas virais são pequenas o suficiente para formar um aerossol que permanece suspenso em ambientes fechados por até duas horas após a saída de uma pessoa infectada. A contaminação pode ocorrer apenas ao entrar em locais, como elevadores ou corredores, onde um doente esteve recentemente.
O período de incubação varia de 9 a 21 dias. A fase prodrômica — anterior ao surgimento das manchas — é a mais perigosa para a propagação, pois o paciente já transmite o vírus ao tossir ou espirrar.
Os sinais iniciais incluem:
Um marcador específico são as manchas de Koplik: pequenos pontos brancos na mucosa interna das bochechas. Eles surgem de 24 a 48 horas antes das erupções cutâneas, mas aparecem em apenas 60% a 70% dos casos. O diagnóstico requer exames de PCR ou testes de anticorpos no sangue.
A erupção cutânea surge entre o 3º e o 6º dia da doença, seguindo uma ordem descendente:
As pápulas vermelho-brilhantes tendem a se fundir em manchas maiores, característica que diferencia o sarampo da rubéola.
A infecção pode causar danos graves aos órgãos, resultando em otites, pneumonias e encefalite letal. Além disso, ocorre a "amnésia imunológica": o vírus elimina a memória do sistema imune sobre doenças anteriores, deixando o paciente vulnerável a infecções antigas.
Grupos de maior risco incluem crianças menores de 5 anos e adultos com patologias crônicas ou obesidade. Em adultos, a doença costuma ser mais grave, com frequência de pneumonia bacteriana.
Não existe tratamento específico para curar o sarampo; a terapia é limitada ao alívio dos sintomas. A única prevenção é a vacina.
Esquema vacinal:
|Fator
|Características do Sarampo
|Sintomas iniciais
|Febre até 40 °C, tosse seca, fotofobia
|Marcador específico
|Manchas de Koplik (pontos brancos nas bochechas)
|Ordem da erupção
|Descendente: rosto $\rightarrow$ tronco $\rightarrow$ pernas
|Contágio
|Aerossol ativo no ar por até 2 horas
Qual o tempo de incubação?
Em média, de 10 a 14 dias, podendo variar entre 7 e 21 dias.
Devo ir ao posto de saúde com suspeita de sarampo?
Não. Devido à alta transmissibilidade, deve-se solicitar atendimento domiciliar para evitar surtos na unidade de saúde.
A vacina funciona após o contato com o vírus?
Sim, se administrada nas primeiras 72 horas após a exposição.
Quem teve sarampo fica imune?
Sim, a recuperação gera imunidade vitalícia contra o vírus, embora a amnésia imunológica possa fragilizar a defesa contra outras infecções temporariamente.
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