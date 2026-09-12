Perfumaria mística usa acordes de terra úmida e fumaça para recriar arquétipos

O interesse pelo misticismo e pela estética "witchy" deixou de ser um acessório sazonal de outubro. Dados do Pinterest para 2026 mostram um salto expressivo: as buscas por "boticas de ervas" cresceram 595%, enquanto o interesse em "estudar astrologia" subiu 733%. Mais do que uma tendência visual, isso sinaliza um movimento de recuo do consumo puramente digital em direção a práticas intuitivas e orgânicas.

Photo: Own work by M Tullottes, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Земля, грунт, почва

Essa inclinação pelo oculto permeia a indústria da moda e do entretenimento. Vemos o romantismo gótico nas passarelas de Elie Saab, a influência dos Arcanos Maiores do Tarô nas coleções de Gabriela Hearst e a ascensão das "noivas góticas". No audiovisual, a demanda é alimentada pelo retorno de *Coven* em *American Horror Story* e produções como *Yaga* e *Coven Academy*.

Douglas Little, fundador da Heretic Parfum, analisa que a busca pela imagem da bruxa é, na verdade, a procura por um arquétipo que preencha a lacuna de tátil e a desconexão com a terra na vida contemporânea. Nesse cenário, a perfumaria torna-se a porta de entrada mais imediata para essa imersão.

Do ponto de vista olfativo, o "misticismo" não se define por uma família fragrância específica, mas por uma atmosfera. Richard Saint-Ford, perfumista e fundador da Iggywoo, descreve essa estética como a união entre o misterioso e o estranho: terra úmida, fumaça, frutas escuras, madeiras antigas e ervas esmagadas. O objetivo é criar a sensação de um espaço físico no qual o usuário possa entrar.

Para quem deseja explorar esse universo, a perfumaria se divide em três direções principais:

A botica e a alquimia

O nível mais acessível mimetiza o cheiro de antigas lojas de ervas, onde predominam notas de café, especiarias e chás. O *Black Karak* da Borntostandout, com cardamomo e chá preto, e o *The Bewitching Yasmine* da Penhaligon's seguem essa linha. Para um efeito de maior "aterramento", destacam-se composições com noz-moscada e musgo, como o *Earth Star* da Syd Botanica.

Solo florestal e a natureza sombria

Uma abordagem mais radical que explora a umidade e a decomposição. Alina Glivinska, perfumista da Lush, aponta que o patchouli, o vetiver e o musgo de carvalho recriam o fundo da floresta. Um exemplo técnico curioso é o *Only a Witch Cat* da Pearfat, que utiliza a combinação de almíscares (calone e cosmone) para criar o "acorde do olho frio", simulando superfícies úmidas e gélidas. Para quem busca ambiências mais fechadas e cavernosas, a aposta são frutas densas (ameixa, romã) e couro, como no *Bat* da Zoologist.

Resinas, incenso e fumaça ritualística

O topo da pirâmide mística reside nas resinas (mirra, incenso) e acordes defumados. Richard Saint-Ford alerta, porém, que o excesso de resinas pesadas sem um contraponto de "luz" pode se tornar sufocante. Para manter a usabilidade, as notas escuras são equilibradas com contrastes inesperados: frutas suculentas, flores raras ou almíscar.

No *Liquid Altar* da House of Sacred Scents, o incenso e a mirra são suavizados por lavanda e lótus azul. Já no *Decision 42* da Amouage, o alcatrão de pinho e o patchouli coexistem com bergamota e baunilha.

A combinação de componentes como palo santo ou tabaco com café e patchouli transforma o perfume em algo além de um cosmético: torna-se uma ferramenta para a alteração do estado emocional ou a criação de um ritual pessoal.