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Projeto na Rússia leva jovens de baixa renda aos palcos do Teatro Mariinsky

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Fatima Magomedova e Zurab Gadzhiev, de Makhachkala, foram selecionados para participar do festival musical "Belyy Parokhod" (Navio Branco). O projeto é voltado para crianças em situação de vulnerabilidade social: órfãos, jovens de famílias numerosas ou de baixa renda, crianças com deficiência e filhos de soldados mortos em combate durante a operação militar na Ucrânia.

Большой сводный хор
Photo: mos.ru by Фото: архив Большого сводного хора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Большой сводный хор

O processo de seleção foi rigoroso. De 2.000 inscrições, a organização escolheu 174 crianças vindas de 46 regiões da Rússia. A preparação ocorreu em agosto, na cidade de Noginsk (região de Moscou), onde os participantes passaram três semanas em uma escola de canto e coro para aprender o programa "Amigos Fiéis", que engloba técnica vocal, dança e atuação.

O roteiro do festival incluiu passagens por Moscou, São Petersburgo e Vladivostok. As apresentações finais aconteceram em palcos de prestígio: o Grande Teatro da Rússia, em Moscou, e as salas de concerto do Teatro Mariinsky, em São Petersburgo e Vladivostok.

Nas apresentações, as crianças dividiram o palco com artistas consagrados, como os cantores de ópera Lyubov Petrova, Igor Morozov, Vasily Ladyuk, Oleg Didenko e Agunda Kulayeva, além dos atores Evgeny Dyatlov e Ekaterina Guseva.

Fundado por Nikolai Didenko, o projeto funciona como uma ferramenta de integração social. Ao longo de sua existência, mais de 10 mil crianças passaram pelo festival. Para parte dos participantes, a experiência serviu como porta de entrada para a carreira artística, resultando na aprovação em universidades de música renomadas do país.

Elena Romanova, especialista em política social e demografia regional, explica que programas desse tipo garantem o acesso ao capital cultural para grupos que, em circunstâncias normais, teriam dificuldades para obter educação criativa de alta qualidade.

Fonte: Pravda.Ru

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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