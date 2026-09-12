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Toque de recolher e patrulhas noturnas combatem urso no Altai

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Os moradores da aldeia de Yaylyu, na República de Altai, vivem sob patrulhas noturnas há três semanas. Ursos de grande porte invadiram a localidade e ignoram as tentativas de afastamento, circulando livremente pelos quintais, derrubando cercas de metal, danificando carros e destruindo galinheiros.

Бурый медведь у дома
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Бурый медведь у дома

O risco é maior entre o anoitecer e o início da manhã. O medo é tamanho que os pais hesitam em enviar os filhos para a escola. Uma estudante foi hospitalizada com paralisia temporária nas pernas e ainda apresenta dificuldades na fala após um encontro traumático com um dos animais.

Para proteger as casas, os residentes instalaram refletores e utilizam fogos de artifício e outros ruídos, mas relatam que as medidas são inúteis: os ursos permanecem na vila até encontrarem comida.

A população local diferencia os ursos pardos da região de novos visitantes. Estes últimos têm pelagem preta, aparência debilitada e focinhos alongados. Enquanto as espécies locais preferem vegetais, esses ursos "pretos" caçam aves domésticas e movem-se silenciosamente, sem o receio natural que costumam ter de seres humanos. A suspeita é que tenham migrado da vizinha Hakassia para ganhar peso antes da hibernação, usando as hortas de Yaylyu como fonte de calorias.

Atualmente, dois drones sobrevoam a aldeia diariamente para monitorar a movimentação dos animais. No entanto, as licenças para abate são emitidas apenas em casos de extrema emergência.

A população de ursos na região ultrapassa 4,6 mil indivíduos. As autoridades da República de Altai ampliaram as permissões de caça, resultando em 55 animais abatidos até agora. Devido à alta atividade dos predadores, os distritos de Ongudaysky e Turochansky operam em estado de alerta. No distrito de Turochansky, foi imposto um toque de recolher das 20h às 10h. Recentemente, em 19 de agosto, um urso matou uma turista de 29 anos na aldeia de Artybash.

Elena Mikhailovna Romanova, especialista em política social e demografia regional, explica que esses incidentes em áreas rurais geram estresse psicológico prolongado. Isso limita a mobilidade básica de crianças e idosos, o que, somado ao isolamento geográfico dessas aldeias, pode levar à exclusão social dos moradores durante os períodos de conflito com a vida selvagem.

Fonte: Pravda.Ru

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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