A mudança na aviação: do método empírico à modelagem de erros críticos

A aviação moderna nasceu no momento em que o risco deixou de ser um ato de bravura para se tornar uma fonte de dados. Essa transição foi impulsionada por Jimmy Doolittle, que transformou a figura do piloto de testes: ele deixou de ser o "aventureiro" que confiava na intuição para se tornar um analista focado em encontrar o ponto de ruptura de um sistema.

Photo: commons.wikimedia.org by Johnpilot, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пилот

O núcleo da mudança proposta por Doolittle foi a substituição do heroísmo espontâneo pelo experimento sistemático. Em 1935, ao assumir testes de uma aeronave considerada perigosa demais para pilotos comuns, ele não buscou a glória do risco, mas a criação de protocolos de testes de estresse controlados. Doolittle implementou um método de escalonamento de carga, onde cada nova fase do voo era fundamentada nos dados coletados na etapa anterior.

Essa abordagem criou uma divisão clara entre duas filosofias de voo. Antes de Doolittle, os testes eram frequentemente realizados sem regulamentos rígidos ou critérios de segurança definidos. O novo modelo introduziu três pilares: coleta de dados quantitativos, avaliação de riscos e uma hierarquia de complexidade para as manobras. Com isso, o risco deixou de ser um fator aleatório para se tornar uma variável gerenciável.

Hoje, a ideia de que é preciso "saber quebrar o avião da forma correta" para garantir a segurança é o padrão da indústria aeroespacial. A engenharia atual baseia-se no princípio de que, para entender o limite de resistência de uma máquina, é necessário levá-la a esse limite em condições controladas. Ao estruturar o processo em etapas, engenheiros e pilotos passaram a operar sob a mesma base de informações: o comportamento da aeronave em regimes extremos passou a ser descrito por fórmulas, e não por impressões subjetivas do piloto.

Essa migração do método empírico — baseado na tentativa e erro — para a análise sistêmica é comum em diversas disciplinas técnicas. Segundo o professor de ciências naturais Kirill Afonin, nesses casos a segurança é um resultado direto da precisão com que se modelam os erros críticos.

O legado de Doolittle não reside em modelos específicos de aeronaves, mas na metodologia. A segurança da aviação contemporânea apoia-se em um paradoxo: ela se tornou possível graças à criação de um sistema que permite investigar, com segurança, as condições que levam a uma catástrofe.