Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Enterrar roupas íntimas de algodão revela a saúde biológica do solo

Sociedade » Curiosidades

Enterrar roupas íntimas de algodão no solo pode revelar mais sobre a saúde de um ecossistema do que diversos testes químicos complexos. Essa premissa guiou o projeto Proof by Underpants, uma iniciativa de ciência cidadã que mobilizou milhares de voluntários na Suíça para mapear a atividade biológica do subsolo.

Бюстгальтеры на вешалке
Photo: https://pixabay.com by jackmac34 is licensed under Free
Бюстгальтеры на вешалке

O experimento utilizou a composição do algodão — essencialmente celulose pura — como isca para microrganismos. Como a celulose serve de alimento para fungos e bactérias do solo, a velocidade com que o tecido desaparece funciona como um medidor direto da fome e da atividade do microbioma local. Ao todo, 1.000 voluntários enterraram mais de 2.000 pares de cuecas e calcinolas de algodão padrão, além de 12.000 saquinhos de chá, que foram recuperados após dois meses.

Os resultados expuseram contrastes nítidos entre diferentes tipos de terreno. O maior índice de decomposição ocorreu em jardins particulares, onde a alta concentração de matéria orgânica atrai minhocas e micróbios. No extremo oposto ficaram os gramados, onde a vida subterrânea mostrou-se quase estagnada. Campos agrícolas e prados apresentaram resultados intermediários.

No entanto, a rapidez na decomposição não é um indicador linear de "saúde" ambiental. Enquanto um ritmo acelerado é benéfico para a agricultura, pois indica solo rico em nutrientes, em florestas ou áreas selvagens isso pode ser um sinal de alerta. Nesses ecossistemas, a degradação excessivamente rápida sugere um excesso de nitrogênio, o que indica um desequilíbrio natural.

Esse "índice de roupa íntima" transforma processos invisíveis em evidências visuais, permitindo observar como a gestão da terra — como o uso de compostagem, a rotação de culturas ou a eliminação de pesticidas — impacta a biodiversidade. O estudo, que contou com a coautoria de 240 voluntários, transformou a análise de solo em um processo participativo, onde a recompensa para os cidadãos foi o diagnóstico detalhado da terra onde vivem e orientações para seu uso sustentável.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Novo Hyundai Elantra Hybrid reduz consumo em 10,4% apesar do tamanho maior
Carros
Novo Hyundai Elantra Hybrid reduz consumo em 10,4% apesar do tamanho maior
Scandi nails: a nova abordagem do minimalismo para o cuidado das unhas
Mulher
Scandi nails: a nova abordagem do minimalismo para o cuidado das unhas
Nicole Kidman mostra como viajar com estilo sem abrir mão do conforto
Mulher
Nicole Kidman mostra como viajar com estilo sem abrir mão do conforto
Mais populares
Toalhas velhas e endurecidas: a solução prática para criar itens úteis sem costura

O tecido felpudo de peças antigas mantém propriedades que permitem a criação de acessórios úteis para diversos cômodos usando apenas técnicas manuais.

Toalhas velhas e endurecidas: a solução prática para criar itens úteis sem costura
Novo Hyundai Elantra Hybrid reduz consumo em 10,4% apesar do tamanho maior
Novo Hyundai Elantra Hybrid reduz consumo em 10,4% apesar do tamanho maior
Vestido babydoll une estética dos anos 60 e 90 como opção prática para o verão
Tendência de Copenhague traz o verde floresta para o destaque do pedicure
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Análise de DNA reconstrói aparência e fisiologia de Gregor Mendel
Modo Super Race 3.0 altera lógica de câmbio e resposta do novo Uni-V
Skoda mantém Karoq a combustão e aposta em nova versão híbrida plug-in
Skoda mantém Karoq a combustão e aposta em nova versão híbrida plug-in
últimos materiais
Marrom substitui o preto como a cor neutra absoluta para o outono de 2026
Plantas que criam raízes em poucos dias usando apenas um copo com água
Moçambique acelera antes do pior: a seca ganhou plano de contenção
Casas antigas sem armários embutidos: como organizar os pertences sem perder o espaço
Como combinar padrões de leopardo e zebra sem exagerar no visual
Resistência antimicrobiana eleva casos de sepse em ambiente hospitalar
Uma janela de verão explodiu: o futebol feminino entrou numa nova era milionária
Cardio e músculos: o erro que faz o corpo travar a recuperação
Novo sistema de água em Muatimamba transforma a vida de milhares de pessoas
Gasóleo virou armadilha em Portugal: a margem dos revendedores está a ruir na prática
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.