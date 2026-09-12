Enterrar roupas íntimas de algodão revela a saúde biológica do solo

Enterrar roupas íntimas de algodão no solo pode revelar mais sobre a saúde de um ecossistema do que diversos testes químicos complexos. Essa premissa guiou o projeto Proof by Underpants, uma iniciativa de ciência cidadã que mobilizou milhares de voluntários na Suíça para mapear a atividade biológica do subsolo.

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O experimento utilizou a composição do algodão — essencialmente celulose pura — como isca para microrganismos. Como a celulose serve de alimento para fungos e bactérias do solo, a velocidade com que o tecido desaparece funciona como um medidor direto da fome e da atividade do microbioma local. Ao todo, 1.000 voluntários enterraram mais de 2.000 pares de cuecas e calcinolas de algodão padrão, além de 12.000 saquinhos de chá, que foram recuperados após dois meses.

Os resultados expuseram contrastes nítidos entre diferentes tipos de terreno. O maior índice de decomposição ocorreu em jardins particulares, onde a alta concentração de matéria orgânica atrai minhocas e micróbios. No extremo oposto ficaram os gramados, onde a vida subterrânea mostrou-se quase estagnada. Campos agrícolas e prados apresentaram resultados intermediários.

No entanto, a rapidez na decomposição não é um indicador linear de "saúde" ambiental. Enquanto um ritmo acelerado é benéfico para a agricultura, pois indica solo rico em nutrientes, em florestas ou áreas selvagens isso pode ser um sinal de alerta. Nesses ecossistemas, a degradação excessivamente rápida sugere um excesso de nitrogênio, o que indica um desequilíbrio natural.

Esse "índice de roupa íntima" transforma processos invisíveis em evidências visuais, permitindo observar como a gestão da terra — como o uso de compostagem, a rotação de culturas ou a eliminação de pesticidas — impacta a biodiversidade. O estudo, que contou com a coautoria de 240 voluntários, transformou a análise de solo em um processo participativo, onde a recompensa para os cidadãos foi o diagnóstico detalhado da terra onde vivem e orientações para seu uso sustentável.