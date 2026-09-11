Vacinação não freou a escalada: três cadeias ativas deixaram São Paulo em alerta

O estado de São Paulo registrou a confirmação de dois novos casos de sarampo na capital, elevando para 32 o total de diagnósticos em 2026. Os dados foram consolidados ao fim da semana epidemiológica 36, encerrada nesta sexta-feira (11), segundo a Secretaria de Saúde.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Врач проводит инъекцию пациенту

Os novos pacientes são uma menina de seis meses, com esquema vacinal incompleto, e um homem de 28 anos, que já havia sido vacinado contra a doença.

Distribuição e transmissão dos casos

A maioria das ocorrências no estado está concentrada na capital paulista. O monitoramento das cadeias de transmissão, iniciado em agosto, indica que três das quatro cadeias identificadas este ano permanecem ativas e sob vigilância das equipes epidemiológicas municipais e estaduais.

Cidade Número de Casos (2026) São Paulo (Capital) 29 São Bernardo do Campo 2 Guarulhos 1

Protocolos de vacinação e prevenção

A vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, está disponível em todas as unidades básicas de saúde dos 645 municípios paulistas. A cobertura vacinal recomendada varia conforme a idade e a profissão:

Crianças: Primeira dose aos 12 meses e segunda dose aos 15 meses.

Primeira dose aos 12 meses e segunda dose aos 15 meses. Pessoas de 15 meses a 29 anos: Duas doses com intervalo mínimo de 30 dias.

Duas doses com intervalo mínimo de 30 dias. Pessoas de 30 a 59 anos: Pelo menos uma dose registrada.

Pelo menos uma dose registrada. Profissionais da saúde: Duas doses, independentemente da idade.

Aplicação da dose zero

Nos municípios de São Paulo, Guarulhos e São Bernardo do Campo, bebês de 6 a 11 meses e 29 dias podem receber a "dose zero". Esta medida é indicada após avaliação da vigilância para crianças que tiveram contato com casos suspeitos ou confirmados.

A Secretaria de Saúde ressalta que a dose zero não substitui o calendário oficial; a criança deve manter a aplicação das doses previstas para os 12 e 15 meses de idade.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da Agência Brasil, com crédito à Empresa Brasil de Comunicação (EBC).