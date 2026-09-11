Vacinação não freou a escalada: três cadeias ativas deixaram São Paulo em alerta

O estado de São Paulo registrou a confirmação de dois novos casos de sarampo na capital, elevando para 32 o total de diagnósticos em 2026. Os dados foram consolidados ao fim da semana epidemiológica 36, encerrada nesta sexta-feira (11), segundo a Secretaria de Saúde.
Os novos pacientes são uma menina de seis meses, com esquema vacinal incompleto, e um homem de 28 anos, que já havia sido vacinado contra a doença.
A maioria das ocorrências no estado está concentrada na capital paulista. O monitoramento das cadeias de transmissão, iniciado em agosto, indica que três das quatro cadeias identificadas este ano permanecem ativas e sob vigilância das equipes epidemiológicas municipais e estaduais.
|Cidade
|Número de Casos (2026)
|São Paulo (Capital)
|29
|São Bernardo do Campo
|2
|Guarulhos
|1
A vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, está disponível em todas as unidades básicas de saúde dos 645 municípios paulistas. A cobertura vacinal recomendada varia conforme a idade e a profissão:
Nos municípios de São Paulo, Guarulhos e São Bernardo do Campo, bebês de 6 a 11 meses e 29 dias podem receber a "dose zero". Esta medida é indicada após avaliação da vigilância para crianças que tiveram contato com casos suspeitos ou confirmados.
A Secretaria de Saúde ressalta que a dose zero não substitui o calendário oficial; a criança deve manter a aplicação das doses previstas para os 12 e 15 meses de idade.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da Agência Brasil, com crédito à Empresa Brasil de Comunicação (EBC).
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